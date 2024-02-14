Uzmanı kulak nezlesine karşı uyardı: Grip, nezle ve sinüzit gibi üst solunum yolu enfeksiyonları davetiye çıkarıyor...

Grip, nezle ve sinüzit gibi üst solunum yolu enfeksiyonları kulakları da vuruyor. Kulak enfeksiyonlarına yol açıyor. Bunlar arasında ilk sırada kulak nezlesi geliyor. Doç. Dr. Rıfat Karlı, kulak nezlesi ile şunları söylüyor:

Kulak nezlesi nin oluşmasında ana etken orta kulağa ulaşan bakteri ve virüslerdir. Ancak bu durumun gelişmesine zemin hazırlayan ve olayı kolaylaştırıp hızlandıran birçok faktör vardır. Bunlardan en önemlisi üst solunum yolu enfeksiyonları ile birlikte olan burun tıkanıklığı, orta kulağa hava sağlayan östaki borusunun tıkanması ve geniz eti büyümesi gibi durumlardır. Bunların yanı sıra kulak yapılarındaki anatomik problemler, burun kıkırdak eğrilikleri, hava kirliliği, alerji varlığı, sigara kullanımı ya da sigara dumanına maruziyet, uçak yolculukları da hastalığın nedenleri arasındadır.

TÜP TAKILABİLİYOR

Kulak nezlesinde klinik olarak en önemli bulgu işitme azlığıdır. Eğer her iki kulak da etkilenmişse işitme azlığı daha fark edilir olmaktadır. Burada oluşan işitme azlığı çoğunlukla ileri derece ve belirgin bir işitme kaybı değildir. Çocuk hastalarda eğer tek kulak etkilenmişse sıklıkla fark edilmeyebilir.

Bazen çocuklar da kulaklarında tarif edemedikleri çınlama, cızırtı gibi sesler duyduklarını, kendi seslerinin yankılı olarak geldiğini ve kulakta rahatsızlıklar hissettiklerini belirtmektedirler.

Özellikle kış aylarında ve okul çağı çocuklarda kulak nezlesi oldukça sık görülen bir kulak hastalığıdır. Çoğunlukla çok ciddi sorunlara neden olmamaktadır. Bazen tedavi edilmeden kendiliğinden geçebilir. Bir kısım olguda süreç uzayabilir ve bu grup hastaların takip ve tedavileri yapılmalıdır. Medikal tedaviye rağmen üç aydan uzun süre devam eden ve kronikleşen olgularda cerrahi müdahale planlanmalıdır. Kulak nezlesi genellikle 2-3 hafta içerisinde düzelir. Ancak iyileşmeye olmadığında, genellikle kulak tüpünün yerleştirilmesi gerekebilir.