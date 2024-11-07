PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzmanı KOAH hakkında bilinmesi gerekenleri açıkladı!

Şiddetli nefes darlığıyla belirti veren KOAH, hayatı tehdit ediyor. Doğru tedavi ve egzersiz şikayetleri, azaltıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024
Uzmanı KOAH hakkında bilinmesi gerekenleri açıkladı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

KOAH, yani Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı, günümüzün en sık görülen göğüs hastalıkları arasında yer alıyor. Nefes yollarında mikrobik olmayan iltihaplanmaya bağlı olarak ilerleyici seyrediyor. Tüm dünyada, üçüncü ölüm nedeni haline gelen KOAH'ta sigara, en büyük risk olarak gösteriliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erkan Ceylan, sinsi ilerleyen bu hastalığın ülkemizde 40 yaş üstü kişilerde daha çok görüldüğünü belirtiyor.

Öyle ki KOAH, nefes darlığı, hırıltı, göğüste sıkışma, öksürük-balgam, sık solunum yolu enfeksiyonları, halsizlik, ileri dönemde kilo kaybı gibi şikayetlere yol açıyor. Prof. Dr. Ceylan, KOAH'ın kanser ve diğer hastalıklarla ilişkisi hakkında "KOAH hastalarında 10 yıl içerisinde akciğer kanseri gelişme riski 5 kat daha yüksektir. Ayrıca KOAH kalp yetmezliği, damar tıkanıklığı ve zatürreye zemin hazırlar" uyarısında bulunuyor. KOAH'ın kontrol altına alınabileceğini de belirterek "Ortam havasının temiz tutulması, sigaranın bırakılması, fiziksel aktivite, grip ve zatürre aşıların düzenli yapılması önemlidir" diyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Narin Güran davasında son durum ne? Yılın davası bugün başlıyor! İlk duruşmadan karar çıkacak mı?
MEMURA EN AZ 43 BİN TL: Anketlere göre maaşlar ne kadar artacak? Emeklilere nasıl yansıyacak?
Yeni dönem ilk temas! Başkan Erdoğan’dan ABD Başkanı Trump’a tebrik telefonu | Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olacak?
Dağ Kandil sancısı! PKK elebaşı Bese Hozat saklandığı inden Ahmet Özer’e destek verdi... İBB’de ittifak yaptık itirafı
Galatasaray Norwich City’nin İspanyol yıldızı Sainz için atağa kalktı!
Meta’dan katil İsrail’e sosyal kalkan: Filistinli gazetecinin Instagram hesabı kapatıldı
Kartal Avrupa Ligi’ne tutundu! Beşiktaş Malmö’yü 2-1 yendi
Yine ’Köpek Velisi’ yine istismar! Buket Özgünlü takipçilerinden 1.4 milyon TL dilendi... Zimmete geçirilen bağışlar MASAK raporunda
Erdoğan’ı devirme hayali kurarken devrilip gitti! Son demlerini oynayan Biden’ın bitik profili... Adı tarihin utanç sayfalarında
CHP/DEM’in Esenyurt’taki nepotizm çarkı çökertildi! Terör tutuklusu Ahmet Özer’in akrabaları belediyeden kovuldu
Dünya ABD seçimleri ve Trump’ı konuşurken Almanya’da hükümet krizi! Scholz koalisyon ortağını direkt görevden aldı
ABD seçimlerine Türkiye damgası! 200’den fazla ülkeye yayınlandı
CANLI | Soykırım kabinesinde karıştı: Netanyahu Gallant’ın fişini çekti! İsrail’den Orta Doğu’ya yoğun bombardıman
CANLI | ABD’de sandıklar açıldı! 47. Başkan Donald Trump oldu... Harris’ten tebrik Biden’dan Beyaz Saray’a davet
CHP Lideri Özgür Özel günah çıkardı: Dilruba Kayserilioğlu Yalancı dedi
SON DAKİKA