Uzmanı kışın cilt bakımında dikkat edilmesi gereken 9 kuralı anlatıyor





BEYİN İÇİN MUHTEŞEM İKİLİ

İngiltere'deki Bath Üniversitesi'nden araştırmacılar, zihin sağlığını geliştirmenin anahtarının bilinçli farkındalık ve düzenli egzersiz olduğunu söyledi. Buna göre bilinçli farkındalığın kişiyi en başta egzersize başlamaya motive ettiği gibi, fiziksel aktiviteler yoğunlaştıkça görülebilecek ağrı ya da başarısızlık gibi duyguların üstesinden gelinmesini de sağladığı belirtildi.



ENFEKSİYONUN ÇARESİ ELMA SİRKESİ

Çoğumuzun mutfağında bir köşede duran elma sirkesi, 2 bin yıl önce Hipokrat tarafından yara tedavisinde kullanılıyordu. Arizona Eyalet Üniversitesi Sağlık Çözümleri Koleji'nde beslenme profesörü Carol Johnston, elma sirkesinin sağlığa olan faydalarını anlatıyor: Kan şekeri ve diyabetin kontrolüne yardımcı olabilir. Vücuda giren bazı zararlı bakterileri öldürür. Kilo vermede yardımcı olur. Kolesterol düzeylerini iyileştirir. Enfeksiyonlarla savaşır. Johnston, fazla tüketildiğinde ise diş minesine zarar verebildiğini, yemek borusu ve mideyi tahriş edebildiğini söylüyor.



SİNÜZİTE KARANFİL

Karanfil, sinüslerin temizlenmesini sağlar. Soğuk algınlığı ve gribe meydan okur. Halsizliği engeller. Bedeni ve zihni yorgunluğu giderir.



KALP İÇİN TURP

Kara, beyaz ve kırmızı çeşitleriyle salataları süsleyen turp, sindirimi hızlandırır. DNA hasarlarını giderir. Kalp sağlığını korur.



ÖKSÜRÜĞE SAFRAN

Mucizevi baharat safran, bronşit, öksürük ve astıma iyi gelir. Kolesterolü düşürür. Kabızlığı bitirir. Karaciğeri güçlendirir.

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