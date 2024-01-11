PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzmanı kışın cilt bakımında dikkat edilmesi gereken 9 kuralı anlatıyor

Kış aylarında cildimiz gün boyu hem soğuk hem de sıcak ortamların olumsuz koşullarına maruz kaldığından her zamankinden daha fazla yıpranmaya açık hale geliyor. İşte sizler için derlediğimiz 11 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Ocak 2024 Güncelleme 11 Ocak 2024, 07:02
Uzmanı kışın cilt bakımında dikkat edilmesi gereken 9 kuralı anlatıyor

Kış aylarında cildimiz gün boyu hem soğuk hem de sıcak ortamların olumsuz koşullarına maruz kaldığından her zamankinden daha fazla yıpranmaya açık hale geliyor. Havadaki nemin de azalarak ciltte kuruma ve tahrişi artırdığını, karın yansıtıcı etkisinin ise güneş yanığına yol açabildiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek Bıyık Özkaya, kışın cilt bakımında dikkat edilmesi gereken 9 kuralı anlatıyor:



- Cildimiz için gerekli vitaminleri ve mineralleri içeren besinler tüketmeye özen gösterin.
- Yetersiz su tüketimi cildin en büyük düşmanları arasındadır. Günde iki litre su tüketin.
- Gece yatmadan önce mutlaka yüzü temizleyin.
- Ellerinizi ve yüzünüzü sıcak suyla yıkamaktan kaçının.
- Daha yoğun kıvamlı nemlendiriciler kullanın.
- Dışarı çıkarken eldiven, atkı, şapka hatta güneş gözlüğünüzü ihmal etmeyin.
- El ve dudakları sık sık nemlendirin.
- Gereksiz yere dezenfektan ve kolonya kullanmayın.
- Kardan yansıyan ışınların zararını düşürmek için güneş koruyucuyu ihmal etmeyin.



HATALI BESLENME DÜŞÜĞE GEBE
Hamilelik döneminde anne adayının doğru beslenme alışkanlığı edinmesi, bu sürecin sağlıklı atlatılmasında kilit role sahip oluyor. Bu sayede; erken doğum, düşük doğum ağırlığı ve bebekte oluşabilecek pek çok önemli sağlık problemine karşı önlem alınabildiği gibi, anne adayında da diyabet, yüksek tansiyon, gebelik zehirlenmesi, kemik erimesi, obezite ve lohusalık depresyonu gibi ciddi komplikasyonlar engellenebiliyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Meşeci, sağlıklı hamilelik için kaçınmanız gereken beslenme hatalarını anlatıyor: Tek tip beslenmek. Kafeini abartmak. Kahvaltı etmemek. Pişmemiş kırmızı et, tavuk, balık gibi besinleri tüketmek.



AÇIK AÇIK KANSERİ ÇAĞIRIYOR!
Kuruyemiş ve baharatlar kapalı satıldığı gibi açık da satılıyor. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, bu besinleri açıkta satılan yerlerden almayı tercih edenleri uyarıyor. Halk arasında açıkta satılan ürünlerin daha sağlıklı, taze ve organik olduğuna dair yanlış algı bulunduğuna dikkati çekiyor. Özellikle pazarda, market tezgahında açıkta satışa sunulan kuru yemiş ve baharatın üretim zamanı, tavsiye edilen tüketim tarihi, içeriği, etiketinin belli olmadığını söylüyor.



BEYİN İÇİN MUHTEŞEM İKİLİ
İngiltere'deki Bath Üniversitesi'nden araştırmacılar, zihin sağlığını geliştirmenin anahtarının bilinçli farkındalık ve düzenli egzersiz olduğunu söyledi. Buna göre bilinçli farkındalığın kişiyi en başta egzersize başlamaya motive ettiği gibi, fiziksel aktiviteler yoğunlaştıkça görülebilecek ağrı ya da başarısızlık gibi duyguların üstesinden gelinmesini de sağladığı belirtildi.

ENFEKSİYONUN ÇARESİ ELMA SİRKESİ
Çoğumuzun mutfağında bir köşede duran elma sirkesi, 2 bin yıl önce Hipokrat tarafından yara tedavisinde kullanılıyordu. Arizona Eyalet Üniversitesi Sağlık Çözümleri Koleji'nde beslenme profesörü Carol Johnston, elma sirkesinin sağlığa olan faydalarını anlatıyor: Kan şekeri ve diyabetin kontrolüne yardımcı olabilir. Vücuda giren bazı zararlı bakterileri öldürür. Kilo vermede yardımcı olur. Kolesterol düzeylerini iyileştirir. Enfeksiyonlarla savaşır. Johnston, fazla tüketildiğinde ise diş minesine zarar verebildiğini, yemek borusu ve mideyi tahriş edebildiğini söylüyor.

SİNÜZİTE KARANFİL
Karanfil, sinüslerin temizlenmesini sağlar. Soğuk algınlığı ve gribe meydan okur. Halsizliği engeller. Bedeni ve zihni yorgunluğu giderir.

KALP İÇİN TURP
Kara, beyaz ve kırmızı çeşitleriyle salataları süsleyen turp, sindirimi hızlandırır. DNA hasarlarını giderir. Kalp sağlığını korur.

ÖKSÜRÜĞE SAFRAN
Mucizevi baharat safran, bronşit, öksürük ve astıma iyi gelir. Kolesterolü düşürür. Kabızlığı bitirir. Karaciğeri güçlendirir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CHP’de adaylık kaosu: Adayların açıklanması gecikti! CHP PM toplantısında gerginlik: Adayların belirlendiği toplantı katında sesler yükseldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Valiler Buluşması’nda önemli açıklamalarda bulundu: İslam ve Türk düşmanlarına karşıyız
Casper
SON DAKİKA