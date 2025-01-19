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Uzmanı kış aylarında hastalıklardan korumak için tüketilmesi gereken besinleri açıkladı!

Uzman Diyetisyen Gözdenur Çavuş Uka, soğuk havalarda bağışıklık sistemini güçlendirmek için tüketilmesi gereken besinleri açıkladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025
Uzmanı kış aylarında hastalıklardan korumak için tüketilmesi gereken besinleri açıkladı!

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    Soğuk hava, sağlığı da olumsuz etkiliyor. Uzman Diyetisyen Gözdenur Çavuş Uka, hastalıklardan korunmak için tüketilmesi gereken besinleri sıralıyor:

    ZENCEFİL: Antioksidan kaynağıdır. C vitamininden de zengindir. Vücudu enfeksiyonlardan korur. Bağışıklığı güçlendirir. Öksürük ve kas ağrısına iyi gelir.

    ZERDEÇAL: İçerisindeki kurkumin maddesi sayesinde bağışıklığı destekler. Günde bir yemek kaşığı kadar tüketildiğinde günlük demir ihtiyacının yüzde 16'sını karşılar. Kanserle de savaşır.

    SARIMSAK-SOĞAN: Vücudumuzda üretilen çok güçlü bir antioksidan olan glutatyon, serbest radikalleri hücre içinde yok eder. Glutatyon üretimi, soğanın içinde bulunan 'cystein' maddesi ve sarımsak içerdiği 'allicin' sayesinde sağlanır. Beslenmenize soğan ve sarımsak tüketimini eklemek, bağışıklığı destekler.

    SEBZE-MEYVE: Sahip oldukları antioksidanlar sayesinde bağışıklığı güçlendirir. Vücut direncini artırır. Özellikle maydanoz, kuşburnu, yeşilbiber, greyfurt, portakal, mandalina, nar, limon, kivi, çilek, enginar ile havuç, ıspanak, domates, brokoli, pırasada bulunur.

    FERMENTE GIDALAR: Kefir, yoğurt, turşu, zeytin içerdikleri yararlı mikroorganizmalarla bağışıklık sisteminin vazgeçilmezidir.

    KETEN TOHUMU: Bitkisel bir Omega-3 kaynağıdır. Bağışıklığı destekler.

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