Uzmanı kemik hastalıkları ve kemik tümörleri hakkında bilgi veriyor! İşte belirtileri...

Kötü huylu kemik tümörleri, en çok çocukluk ve gençlik dönemlerinde oluşuyor. Bazı yetişkinlerdeyse kemik tümörleri fiziksel olarak dışarıdan belli olabilecek şişlikler oluşana dek hiçbir belirti vermeden ilerliyor.

Kemiklerde görülen ağrı ile birlikte küçük patolojik kırıklar ya da şişlikler kemik tümörünün ilk işaretlerini veriyor. Kemik yapısında oluşan tümörün zamanla kemiklerde ciddi kırılmalarla ilerleyebileceği de belirtiliyor. Ciddi kırılmalar yaşamamak için kemik sağlığınızı korumanız ve mutlaka hekim kontrollerinizi yaptırmanız gerekiyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Gem, kemik hastalıkları ve kemik tümörleri hakkında bilgi veriyor: