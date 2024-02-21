Uzmanı kemik hastalıkları ve kemik tümörleri hakkında bilgi veriyor! İşte belirtileri...

Kötü huylu kemik tümörleri, en çok çocukluk ve gençlik dönemlerinde oluşuyor. Bazı yetişkinlerdeyse kemik tümörleri fiziksel olarak dışarıdan belli olabilecek şişlikler oluşana dek hiçbir belirti vermeden ilerliyor.
Kötü huylu kemik tümörleri, en çok çocukluk ve gençlik dönemlerinde oluşuyor. Bazı yetişkinlerdeyse kemik tümörleri fiziksel olarak dışarıdan belli olabilecek şişlikler oluşana dek hiçbir belirti vermeden ilerliyor.
Kemiklerde görülen ağrı ile birlikte küçük patolojik kırıklar ya da şişlikler kemik tümörünün ilk işaretlerini veriyor. Kemik yapısında oluşan tümörün zamanla kemiklerde ciddi kırılmalarla ilerleyebileceği de belirtiliyor. Ciddi kırılmalar yaşamamak için kemik sağlığınızı korumanız ve mutlaka hekim kontrollerinizi yaptırmanız gerekiyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Gem, kemik hastalıkları ve kemik tümörleri hakkında bilgi veriyor:
DİZ BÖLGESİNDE BELİRTİ VERİYOR
Kötü huylu kemik tümörlerinden biri olan osteosarkom, genellikle çocuklarda ve gençlerde sık sık görülmektedir. Osteosarkom tümörü genetik faktörlere bağlı ortaya çıkabilen genellikle diz bölgesinde belirti veren bir tümör çeşididir. Çocuklarda büyüme ve gelişme döneminde kemiklerin hızlı büyüyüp gelişmesi kemik tümörünü tetikleyebilen bir diğer risk faktörü olabilmektedir.
KEMİK BOŞLUĞU DOLDURULUR
Kötü huylu tümörlerde hızlı müdahale önemlidir. Kemiklerde metastaz olup olmadığı kontrol edilmelidir. Tümörlerde tanı konulduktan sonra türüne ve çeşidine, yayılma hızına bakılarak uygun tedavi yöntemi belirlenmektedir. Cerrahi müdahalelerle rahatsızlığın ilerlemesini önleme amaçlı kemik bankasından gelen ya da hastanın kendi dokusundan alınan kemik ile boşluğu doldurma işlemi uygulanabilmektedir.
HEKİM KONTROLÜ ŞART
Kemik yoğunluğunun azalmasını önlemek amacıyla doğru beslenmek, düzenli spor yapmak ve yaralanmalardan kaçınmak gerekiyor. Bu belirtilerden şüphelenen kişilerin hekim kontrollerini yaptırıp kemik sağlıkları hakkında bilgi sahibi olmaları önemlidir. Teşhis almış kişilerde tümörün türüne göre tedavi uygulamalarına başlanmaktadır.