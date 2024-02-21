SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzmanı kemik hastalıkları ve kemik tümörleri hakkında bilgi veriyor! İşte belirtileri...

Kemik tümörleri, ilk belirtilerini daha çok geceleri yaşanan kemik ağrılarıyla gösteriyor. Hayatı zindan ediyor. Uzmanlar, erken tanı ve tedavinin önemine dikkat çekiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Şubat 2024 Güncelleme 21 Şubat 2024, 07:02
Uzmanı kemik hastalıkları ve kemik tümörleri hakkında bilgi veriyor! İşte belirtileri...

Kötü huylu kemik tümörleri, en çok çocukluk ve gençlik dönemlerinde oluşuyor. Bazı yetişkinlerdeyse kemik tümörleri fiziksel olarak dışarıdan belli olabilecek şişlikler oluşana dek hiçbir belirti vermeden ilerliyor.

Kemiklerde görülen ağrı ile birlikte küçük patolojik kırıklar ya da şişlikler kemik tümörünün ilk işaretlerini veriyor. Kemik yapısında oluşan tümörün zamanla kemiklerde ciddi kırılmalarla ilerleyebileceği de belirtiliyor. Ciddi kırılmalar yaşamamak için kemik sağlığınızı korumanız ve mutlaka hekim kontrollerinizi yaptırmanız gerekiyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Gem, kemik hastalıkları ve kemik tümörleri hakkında bilgi veriyor:



DİZ BÖLGESİNDE BELİRTİ VERİYOR
Kötü huylu kemik tümörlerinden biri olan osteosarkom, genellikle çocuklarda ve gençlerde sık sık görülmektedir. Osteosarkom tümörü genetik faktörlere bağlı ortaya çıkabilen genellikle diz bölgesinde belirti veren bir tümör çeşididir. Çocuklarda büyüme ve gelişme döneminde kemiklerin hızlı büyüyüp gelişmesi kemik tümörünü tetikleyebilen bir diğer risk faktörü olabilmektedir.



KEMİK BOŞLUĞU DOLDURULUR
Kötü huylu tümörlerde hızlı müdahale önemlidir. Kemiklerde metastaz olup olmadığı kontrol edilmelidir. Tümörlerde tanı konulduktan sonra türüne ve çeşidine, yayılma hızına bakılarak uygun tedavi yöntemi belirlenmektedir. Cerrahi müdahalelerle rahatsızlığın ilerlemesini önleme amaçlı kemik bankasından gelen ya da hastanın kendi dokusundan alınan kemik ile boşluğu doldurma işlemi uygulanabilmektedir.



HEKİM KONTROLÜ ŞART
Kemik yoğunluğunun azalmasını önlemek amacıyla doğru beslenmek, düzenli spor yapmak ve yaralanmalardan kaçınmak gerekiyor. Bu belirtilerden şüphelenen kişilerin hekim kontrollerini yaptırıp kemik sağlıkları hakkında bilgi sahibi olmaları önemlidir. Teşhis almış kişilerde tümörün türüne göre tedavi uygulamalarına başlanmaktadır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Çalışanlara fazla mesai hesabı: Kime, ne kadar ödenir? Asgari ücrete dahil edilebilir mi?
Casper
DEM Parti İBB adayları İstanbul’da seçime girecek mi? İl Seçim Kurulu açıkladı: Başvuru 16.55’te geldi
Galatasaray’ın tecrübeli eldiveni Muslera’ya İtalya’dan talip var!
Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak! İlan Resmi Gazete’de yayımlandı: Tercihler ne zaman? Hangi alanlarda alım yapılacak?
Anketlerde son durum ne? Cumhur İttifakı İBB başkan adayı Murat Kurum canlı yayında açıkladı! İSPARK müjdesi, başıboş köpek sorunu, Mahmutbey Kavşağı...
Özgür Özel’in memleketi Manisa’da Saruhanlı CHP adayı listeyi yetiştiremedi
Süper Lig’de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı: Elle oynamadan dolayı golü iptal ediyorum
DEM’den Cepheyi büyüteceğiz çıkışı! İttifakın diyeti PKK elebaşı Öcalan’a özgürlük ve ’teröristan’... CHP daha nelere boyun eğecek?
İngiltere’yi Müslüman korkusu sardı! LGBT terörü başlattı İsrail soykırımı artırdı: Hristiyan gençler hızla İslam’ı seçiyor
İstanbul’da Kandil ittifakını gözler önüne seren istifa! Sözde CHP’li Tuğba Dönmez DEM Parti’ye geçti 5 yıllık kirli işbirliği ortaya çıktı
Esenyurt’ta DEM Parti binasına terör operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı! Terörist başı Abdullah Öcalan’ın paçavraları çıktı
Başkan Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Mecliste mutabakat temin edilirse meseleyi kökten çözeceğiz | Danıştay 5. Dairesi’ne FETÖ tepkisİ
Marmara Denizi’ndeki kayıp gemicileri arama çalışmalarında 6. gün | Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
SON DAKİKA