Uzmanı kataraktın tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi!

Bulanık ve sisli görüyorsanız, renkler parlaklığını kaybediyor ve sararıyorsa, okurken daha fazla ışığa ihtiyaç duyuyorsanız, gözünüzün önüne perde inmiş gibi hissediyorsanız, dikkat.

Tüm bunlar katarakt hastalığına işaret edebiliyor. Kataraktın tedavi edilebilir körlük sebeplerinin en başında geldiğine dikkat çeken Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Nezih Özdemir, şunları söylüyor:

Katarakt, gözümüzdeki saydam merceğin bulanıklaşması ve içinde oluşan çeşitli lekelenmelerle birlikte saydamlığını yitirmesiyle oluşan bir göz hastalığı olarak tanımlanıyor. Tedavi edilmezse görme kaybına yol açıyor.

15-20 DAKİKA SÜRÜYOR

Yaşla birlikte rastlanma sıklığı artıyor. Katarakt ameliyatında anestezi verilmiyor, bunun yerine gözler damla ile hafif şekilde uyuşturuluyor. İşlem her göz için yaklaşık 15-20 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanıyor. Ameliyatlarda "Akıllı Lens" olarak da adlandırılan trifokal, yani üç odaklı ve EDOF 2 lensler kullanılabiliyor.