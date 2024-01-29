Uzmanı kanserle savaşan 6 besini sıraladı: Soya ürünleri, keten tohumu, yeşil çay...

Kanserle savaşan 6 besini sıralıyor: SOYA ÜRÜNLERİ: Fitoostrojen etkisi ile anti-kanser etki gösterir. Ancak meme kanseri tedavisi görenlerin tüketmemesi önerilir. OMEGA-3: Tümör büyümesini önler. Uskumru , ringa balığında mevcuttur. KETEN TOHUMU: Vücuda hormon benzeri etkilere sahip çok yoğun bir fitoöstrojen kaynağıdır. YEŞİL ÇAY: Prostat ve karaciğer kanserine karşı korur. TURUNÇGİLLER: Limon, portakal, mandalinayı içerir. Cilt, karaciğer, akciğer kanserine karşı etkilidir. KIRMIZI MEYVELER: Kanserli hücreleri küçültür.

Sağlıklı beslenme, hayatın tüm evrelerinde önem taşıyor. Günümüzde sıkça yaşanan yapılan beslenme yanlışları ise hastalıklara davetiye çıkartıyor. Bunların başında kanser geliyor! Araştırmalar doğru beslenerek kanserden korunmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Onkoloji Uzmanı Meltem Topalgökçeli Selam, günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmesini, en az 2 litre su içilmesini, yumurta, tavuk, balık, süt, yoğurt, peynir gibi gıdaların sofradan eksik edilmemesini öneriyor.





AĞRI KESİCİLER ÜLSERİ ÇAĞIRIR

Fast food tarzı beslenme alışkanlıkları, yoğun yağ içeren gıdalar, antibiyotik ve ağrı kesiciler... Tüm bunlar, sindirim sistemini bozan faktörlerin başında geliyor. Dahiliye Uzmanı Dr. Mesut Kaldır, yanlış beslenme nedeniyle ortaya çıkan hazımsızlığın ciddi mide hastalıklarına neden olduğunu söylüyor. "Hastanın önce sağlıklı bir şekilde diyetini planlıyoruz. Rahatsızlığın temelinde yatan sebebe göre uygun tedaviyi de ilaç tedavisi ile düzenleyeceğiz. Rahatsızlığın sebebini öğrenebilmek için tahlil ve tetkikleri yapıyoruz. Bu hastalık uzun süreli tedavi gerektirir.

KISIRLIK ARTIK TARİH OLACAK!

Doğal yollarla bebek sahibi olamayan çiftler, tüp bebek tedavisine başvuruyor. Üroloji Doktoru Opr. Dr. Mustafa Eren bu tedaviyle ilgili doğru bilinen yanlışlara değiniyor. Tedavi süreciyle ilgili şu açıklamalır yapıyor: Bizlere müracaat eden hastalarda öncelikle hastanın öyküsünü öğreniyoruz. Hastalara aşılama ve tedavi uygulanıyor. Halk arasında bilinen yanlışlardan birisi de şudur. Hasta tüp bebek tedavisine gittiği zaman kendi spermi ile çocuk sahibi oluyor. Çoğu hasta sanki tüp bebek yapıldığı zaman başka birisinin spermi ile çocuk sahibi olduğunu düşünüyor ve tedaviyi kabul etmiyor. O yüzden tedavilerden kaçınmamak ve bütün olayı kadınlara yüklememek gerekir.

AKLIN YOLU PORTAKAL SUYU

İçerdiği zengin C vitamini ile portakal suyu şifa dağıtıyor. Kalp krizi riskini yüzde 19 azaltan bu mucizevi içecek, böbrek taşı riskini azaltıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Beyni güçlendirir. Hafıza problemlerini önler.

Obezite riskini yüzde 14 azaltır.

Kansızlığı tedavi eder.

Sindirim sistemini korur, bağırsakları güçlendirir.

Karaciğer yağlanmasını önler.

Diyabet riskini azaltır.



CEVİZ HUZUR VERİR

En faydalı kuruyemişlerden ceviz, soğuk algınlığı ve öksürüğü iyileştirir. Tansiyon ve kolesterolün dengelenmesini sağlayan ceviz, mutluluk verir. Kalbi de güçlendirir.

KARACİĞER ROKA SEVER

Salataları lezzetlendiren aromasıyla roka, sindirimi rahatlatır. Zayıflamaya yardımcı olur. Karaciğeri korur ve güçlendirir. Kansızlığa karşı etkilidir. Böbrekleri çalıştırır.



ACI BİBERLE KİLOLAR GİDER

Fazla kilolardan kurtulmada doğru besinlerin tüketmek gerekir. İçerdiği kapsaisin maddesi ile acı biber, vücuttaki yağ yakımını hızlandırır. Tokluk hissi verir. Metabolizmayı hızlandırır. Kilo verilmesini sağlar.



KUŞBURNUNUN SIRRI

Yıllara meydan okuyan güzel bir cilde sahip olmanın yolu, doğal yöntemlerden geçiyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kuşburnu yağı cilde nem veriyor, parlatıyor ve zaman içerisinde oluşacak kırışıklıkları engelliyor. Gözenekleri sıkılaştırıyor, siyah nokta oluşumunu önlüyor. Çatlak görünümü azaltıyor. Gözaltı morluklarını da gideriyor. Nemlendirici etkisiyle kuruluğu önlüyor. Ayrıca bolca E vitamini içerdiğinden ciltte oluşan lekeleri temizliyor.