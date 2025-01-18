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Uzmanı kadınlarda sık görülen 5 hastalığı açıkladı!

Kadın hastalıkları, doğurgan dönemde ortaya çıkıyor. Uzmanlar, en sık görülenlerinin nedenleri ve tedavi yöntemlerini açıklıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ocak 2025
Uzmanı kadınlarda sık görülen 5 hastalığı açıkladı!

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    Jinekolojik hastalıklar, hayat boyu kadınları tehdit ediyor. Rutin kontroller sayesinde erken dönemde teşhis edilmeleri tedavi edilme imkanlarını artırıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Eray Çalışkan, "Kadınlara düzenli jinekolojik muayene öneriyoruz" diyor. Kadınlarda sık görülen 5 hastalığa değiniyor. Hastalıkları önlemede etkili olacak yöntemleri açıklıyor...

    1- VAJİNAL AKINTI: Oldukça doğal olan her kadında görülen akıntılardır. Ancak kimi zaman anormal vajinal akıntıları görülebilir. Vajinanın normal bakteri dengesindeki değişiklik akıntının koku, renk veya kıvamını değiştirebilir. Bu problemleri önlemek için, vajina için kokulu ürünler kullanılmaması, pamuklu iç çamaşırı tercih edilmesi, tuvalet temizliğinin önden arkaya doğru yapılması gerekiyor.

    2- ADET DÜZENSİZLİĞİ: Normal adet döngüsündeki bozulmalara adet düzensizliği denir. Adet döngüsünün 21 günden kısa veya 35 günden uzun olması, kanamanın 6 günden uzun sürmesi normal kabul edilemez. Bu durum adet düzensizliği olarak nitelendirilir. Adet düzensizliklerinin büyük bir kısmı hormonal olsa da kistler, miyomlar gibi faktörlere bağlı olarak karşımıza çıkabilir. Depresyon, stres, mevsimsel ve çevresel değişiklikler, aşırı kilo alımı, kilo kaybı gibi faktörler de adet düzensizliğine neden olabilir.

    3- POLİKİSTİK OVER SENDROMU: Genetik kökenli bir hastalıktır. Doğurganlığı olumsuz yönde etkiler. Bu hastalık nedeniyle kadınlarda yumurtanın olgunlaşması için gerekli hormon üretilmez ve yumurtaların hiçbiri olgunlaşıp çatlayamadığı için yumurtlama gerçekleşemez. Bu durumda adet düzensizliğine ya da hiç adet olmamaya sebep olur. Tedavide sağlıklı beslenme ve egzersiz önem taşır. Ayrıca D vitamini desteği alınabilir. Şekerli ve işlenmiş gıdalardan uzak durulmalıdır.

    4- KASIK VE BEL AĞRISI: İdrar yolları, sindirim veya iskelet sisteminden kaynaklanabilir. Tedavi, ağrıya göre değişir. Ultrason ve laparoskopi yöntemi ile ağrının sebebi teşhis edilir. Kimi zamana ağrı kesicilere başvurulabilir.

    5- İDRAR KAÇIRMA: 30 yaş sonrasında görülen ve artan idrar kaçırma; koku, hijyen gibi sebepler nedeniyle kadınların kendini sosyal yaşamdan kısıtlamasına yol açan önemli bir sorundur. Kalıtsal kolajen doku bozukluğuna bağlı olarak yaşanabilir. Çok doğum yapma, obezite, iri bebek doğurma, zor doğum hikayesi, kalça kaslarını egzersiz ile geliştirme me gibi risk faktörleri bulunmaktadır ve bu risk faktörlerinin varlığında daha erken yaşlarda görülmektedir.

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