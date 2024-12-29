Uzmanı kadınlarda göz ardı edilmemesi gereken tehlikeli hastalık belirtilerini açıkladı!

Kadın hastalıklarında erken teşhis yaşam kalitesi ve süresi açısından büyük önem taşıyor. Buna rağmen bazı ciddi hastalık belirtileri kadınlar tarafından göz ardı edilebiliyor. Oysa düzensiz adet kanamaları, kasık ağrısı, cinsel ilişki sonrası kanama gibi belirtiler çeşitli jinekolojik kanserlerin sinyalini verebiliyor.

Kadınların, yaşadıkları değişimleri takip etmesi ve olağan dışı durumlarda mutlaka bir uzmana danışmaları gerekiyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gökhan Işıldak, kadınlarda göz ardı edilmemesi tehlikeli hastalık belirtileri ise şöyle sıraladı:

TÜYLENME: Özellikle yaş olarak üreme döneminde olan hastalarda tüylenme olur. Yumurtalıklarda bazen de böbrek üstü bezinden kaynaklanmaktadır.

KASIK AĞRISI: Geçmeyen ve giderek artış gösteren ağrı şikâyeti dikkate alınmalı ve hekime başvurulmalıdır.

KARIN ŞİŞLİĞİ VE AĞRI: Yumurtalık kanserinin tipik bir bulgusudur. Bunun dışında ileri evre rahim içi kanserinde, bağırsak problemlerinde (kanser ve/veya kanser dışı), karaciğer rahatsızlıklarında ve kalp yetmezliğinde de gelişebilmektedir.

SIK İDRARA ÇIKMA: Bu duruma en sık neden idrar yolu enfeksiyonudur. Vajinal enfeksiyonlar ve idrar kesesine baskı yapan kitlelerdir. jinekolojik muayene ve ultrasonografi yapılmalı, nedenler araştırılmalıdır.

İDRAR KAÇIRMA: Menopoz sonrası ve çok doğum yapmış kadınlarda görülebilmektedir. Birden fazla tipi vardır. Ameliyat gerektirir ve ya ilaç tedavisi.

MENOPOZ SONRASI KANAMA: Acilen jinekolojik muayeneye getirmesi gereken bir durumdur. Özellikle bu şikâyeti olan kadınlarda rahim içi kanserinin dışlanması gerekmektedir. Bunun için endometrial biyopsi mutlaka yapılmalı ve diğer nedenler araştırılmalıdır.

CİNSEL İLİŞKİ SONRASI KANAMA: Jinekolojik muayene şarttır. Genellikle rahim ağzında (serviks) rahim içi olan patolojik durumlarda ilişki sonrası kanama olmaktadır. Polip, rahim ağzı enfeksiyonu, miyom, adenomyozis gibi durumlar da araştırılmalıdır.



ADET DÜZENSİZLİĞİ VE ARA KANAMA: Genellikle hormonal değişikliklerdir. Ancak altta yatan miyom, polip, kanser gibi organik sebepler olabilmektedir.

AĞRILI ADET GÖRME: Şiddeti değişkenlik gösterir. Artan ağrılarda altta yatan bir patoloji söz konusudur. Endometriozis, miyom, over kistleri, rahim ağzında darlık, rahim-yumurtalık- tüplerde enfeksiyon, rahim ağzı tümörleri neden olur.