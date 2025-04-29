Gıda Güvenliği Uyarısı: 2024’te En Çok Pestisit İçeren Sebze ve Meyveler Açıklandı!

Tabağınızdaki masum görünen meyve ve sebzeler sağlığınızı tehdit ediyor olabilir! Çevresel Çalışma Grubu'nun (EWG) 2024 raporu, en fazla pestisit kalıntısı taşıyan 12 gıdayı ortaya koydu. Peki pestisitler vücudumuza nasıl zarar veriyor?

PESTİSİT NEDİR?

Pestisitler; tarım ürünlerinde zararlı böcekler, mantarlar, yabani otlar ve diğer organizmalarla mücadele etmek için kullanılan kimyasal maddelerdir. Bu maddeler sadece meyve ve sebzelerde değil, tahıllarda, çimenlerde ve hatta süs bitkilerinde bile kullanılabiliyor.

Pestisit kullanımı, tarımsal verimliliği artırsa da insan sağlığı üzerinde potansiyel tehlikeleri nedeniyle tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor.