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Uzmanı diyabetle mücadelede bilinmesi gerekenleri TAKVİM'e açıkladı!

Şeker hastalığı, kalp, göz ve böbrek sağlığına zarar veriyor. Uzmanlar, özellikle erkekleri uyarıyor: Tedaviyi aksatmayın. Bu hastalık, aşk hayatını da bitirir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Kasım 2024
Uzmanı diyabetle mücadelede bilinmesi gerekenleri TAKVİM’e açıkladı!

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Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, vücut- ta pankreastan salgılanan insülin hormonunun ya yeterince etki göstermemesi ya da yeterli salgılanmaması sonucu ortaya çıkıyor. Ülkemizde her 5 yetişkinden birini tehdit ediyor. Tedavi edilmediğinde böbrek yetmezliği, kalp hastalığı, görme kaybı gibi hastalıklara yol açıyor. İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Deniz Gökalp, diyabetle mücadelede bilinmesi gerekenleri TAKVİM'e açıklıyor.

YAŞ EN BÜYÜK RİSK
Yaşla birlikte diyabet görülme oranı artıyor. Prof. Dr. Gökalp, "Yaşlı olanlar, hipertansiyon hastaları, iri çocuk doğurma öyküsü olan kadınlar, ailesinde diyabet öyküsü bulunanlar risk grubunda yer alıyor. Bu bireylerin daha sık kontrol yaptırmaları gerekir" diyor.

İLAÇ, BESLENME
İnsan hayatını olumsuz etkileyen büyük hastalıkların temelinde diyabet yatıyor. Bu durum, obeziteden kaynaklanıyor. İnsanlar, şişmanladıkça ve fazla kilo aldıkça Tip-2 görülme sıklığı artıyor. Diyabet, tedavi edilmediğinde görme kaybına da yol açıyor. Böbrek hastalığı nedeniyle diyalize girenlerin de yarısını diyabet hastaları oluşturuyor. Prof. Dr. Gökalp, "Hastaların sağlıklı beslenme programı ve düzenli egzersiz yapmaları gerekiyor" bilgisini veriyor.

TEDAVİ BİREYSEL
Diyabetin tedavisi, hastadan hastaya değişim gösteriyor. Prof. Dr. Gökalp, şunları söylüyor: Tedavide her diyabet hasta aynı ilacı kullanamaz. Biz kişinin kendi özelliklerine has tedaviyi öneriyoruz. Kişide kalp hastalığının varlığı, obez olması, böbrek ve karaciğer hastalığı ile pankreastan yeterli insülin salgılanıp salgılanmadığı değerlendirilerek tedaviye baş- lanır.

BU BELİRTİLER ÖNEMLİ
Kimi zaman sinsi ilerleyen diyabet, günlük hayatı olumsuz etkileyen şikayetlere yol açıyor. Bunların başında çok su içme, sık idrara çıkma, bulanık görme, el ve ayaklardaki uyuşma, erkeklerde iktidarsızlık geliyor.

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