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    Ses kısılmasına dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Sinir felci olabilir

    İki haftadan uzun süren ses kısılması ihmale gelmiyor. Uzmanlar, “İyileşme görülmüyorsa doktora başvurun” diyor. İşte sizler için derlediğimiz 1 Temmuz tarihli sağlık haberleri...

    O ses kanser

    Ses kısıklığı ya da ses bozukluğu, ciddi hastalıkların belirtisi olabiliyor. Prof. Dr. Serap Köybaşı Şanal, yetişkinlerde 2 haftayı geçen ses kısıklığının arkasında kanser olabileceğine dikkat çekiyor. Uzun süreyle ara vermeden konuşma, bağırma, konuşurken boynun kasılması, çok hızlı konuş- ma, inişli çıkışlı konuşma, telefonla uzun süreli konuşma gibi sesin yanlış kullanılmasının ses tellerini hasarlandırarak fonksiyonel disfoniyle sonuçlanabildiğini belirtiyor.

    SİNİR FELCİ OLABİLİR
    Ses hijyenine dikkat edilmemesi durumunda ses tellerinde nodül, polip, ödem, kanama, kist, sulkus, granulom vb patolojilerin ortaya çıkabildiğini söyleyen Şanal, "Ses bozukluğunun nedeni, hiç ses çıkaramama/afoni şeklinde psikojenik veya ses tellerini hareket ettiren sinir felci de olabilir. Özellikle yetişkinlerde 2 haftayı geçen ses kısıklığının arkasında kanser olabileceği unutulmamalıdır" uyarısında bulunuyor. "Ses terapisi özellikle fonksiyonel ses bozukluklarında önemli bir yer tutar. Bu tedaviye uygun olmayan hastalarda ise mikroskobik ses cerrahisi de uygulanır" diyor.



    ÜLSERIN ÇARESİ MUTFAKTA
    Mide ya da onikiparmak bağırsağının, mide asidi tarafından tahrip edilmesiyle ortaya çıkan ülser, sık görülen sindirim sistemi hastalıkları arasında yer alıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Halil Genç, bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler paylaşıyor. Karnın üst kısmında yanma, bulantı, hazımsızlık, şişkinlik, iştahsızlık ve kilo kaybına neden olan ülserin ortaya çıkmasında dengesiz ve sağlıksız beslenme, besinleri az çiğneme, mideyi fazla doldurma ve aşırı tuz tüketimi etkili oluyor. Uzm. Dr. Genç, hastalığın şikayetlerini azaltmak için şu önerilerde bulunuyor:
    - Çay ve kahveyi sınırlayın.
    - Kızartma, aşırı şekerli ve yağlı tatlılardan uzak durun.
    - Kahvaltı etmeyi ve öğünlerinizi ihmal etmeyin.
    - Akşamları buharda pişmiş yemekleri tercih edin.


    DOKTOR KARPUZ
    Yaz aylarında sofralardan eksik olmayan karpuz hem serinletiyor hem de şifa dağıtıyor. İçerdiği A ve C vitaminleri sayesinde hastalıklara savaş açıyor. Kanserden kalp hastalıklarına kadar birçok sağlık sorununa yardımcı oluyor. Dyt. Cansu Arslan şeker hastalarının bile günde 3 üçgen dilim karpuz tüketebileceğini söylüyor. "Karpuz aynı zamanda vücuttan ödemlerin uzaklaştırılmasında da etkilidir. Karpuz çekirdekleri de içindeki bileşikler sayesinde kan basıncını düşürmeye ve böbrek fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olur" diyor.



        YAZ BİR KENARA
        Yaz meyveleri, içerdiği vitamin ve minerallerle şifa dağıtıyor. Diyetisyen Duygu Çiçek, yaz meyvelerinin faydalarını sıralıyor: KİRAZ: Bağırsak dostudur. Kabızlık sorunu çekenlerin yardımına koşar. Artrit, gut, eklem kireçlenmesine iyi gelir. MÜRDÜM ERİĞİ: Antioksidandır. Sindirim sistemini düzenler. Kabızlık problemi yaşayanların yardımına koşar. ÜZÜM: Demir ve C vitamini içerir. Kanın pıhtılaşmasını önler. Kolesterolü düşürür. Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur.



        DÜZENLİ KONTROL HAYAT KURTARIR
        Hastalıklarla mücadelede erken teşhis önem taşıyor. Dr. Utku Şenol, kalp kanser ve diyabette düzenli kontrole vurgu yapıyor. "Günümüzde hastalıkları tedavi etmekten çok, hasta olmadan erken dönemde teşhis koymak çok daha ön plana çıktı. Dünyada hastalıkların erken teşhisi ve tedavisi şu an en popüler, en güncel, en etkili tedavi yöntemidir. Check- Up'ta daha öncesine ait bilinen bir hastalığı olmayan kişilerin, başta kanser olmak üzere, muhtemel bir hastalığını ortaya çıkmadan yakalıyoruz" diye konuşuyor. Check up yaptırmanın herhangi bir yaşı olmadığını söyleyen Şenol, "30-40 yaşına kadar 2 veya 3 yılda bir kez yapılabilir" diyor.



        KEPEĞE KARŞI KEKİK
        Hoş kokulu kekik, tansiyonu ve kolesterolü dengeler. Cilt sağlığını korur. Saçları besleyen ve kepeği önleyen kekik, solunum yolu hastalıklarını bitirir. Kolon kanserini engeller.

        PROSTATA MAYDANOZ
        Maydanoz, kanseri önler. Özellikle meme, sindirim ve prostat kanseriyle savaşır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Felce karşı koruma sağlar. İdrar yolu enfeksiyonlarını yok eder.

        ALZHEİMER'A SARIMSAK
        Sarımsak, kalp sağlığını korur. Hipertansiyonun ilacıdır. DNA hasarlarını giderir. Pankreas ve meme kanserine karşı korur. Soğuk algınlığını tedavi eder. Alzheimer riskini azaltır.

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        Haberler Sağlık Ses kısılmasına dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Sinir felci olabilir
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