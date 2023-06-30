Ses kısılmasına dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Sinir felci olabilir

Ses kısıklığı ya da ses bozukluğu, ciddi hastalıkların belirtisi olabiliyor. Prof. Dr. Serap Köybaşı Şanal, yetişkinlerde 2 haftayı geçen ses kısıklığının arkasında kanser olabileceğine dikkat çekiyor. Uzun süreyle ara vermeden konuşma, bağırma, konuşurken boynun kasılması, çok hızlı konuş- ma, inişli çıkışlı konuşma, telefonla uzun süreli konuşma gibi sesin yanlış kullanılmasının ses tellerini hasarlandırarak fonksiyonel disfoniyle sonuçlanabildiğini belirtiyor.
SİNİR FELCİ OLABİLİR
Ses hijyenine dikkat edilmemesi durumunda ses tellerinde nodül, polip, ödem, kanama, kist, sulkus, granulom vb patolojilerin ortaya çıkabildiğini söyleyen Şanal, "Ses bozukluğunun nedeni, hiç ses çıkaramama/afoni şeklinde psikojenik veya ses tellerini hareket ettiren sinir felci de olabilir. Özellikle yetişkinlerde 2 haftayı geçen ses kısıklığının arkasında kanser olabileceği unutulmamalıdır" uyarısında bulunuyor. "Ses terapisi özellikle fonksiyonel ses bozukluklarında önemli bir yer tutar. Bu tedaviye uygun olmayan hastalarda ise mikroskobik ses cerrahisi de uygulanır" diyor.
ÜLSERIN ÇARESİ MUTFAKTA
Mide ya da onikiparmak bağırsağının, mide asidi tarafından tahrip edilmesiyle ortaya çıkan ülser, sık görülen sindirim sistemi hastalıkları arasında yer alıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Halil Genç, bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler paylaşıyor. Karnın üst kısmında yanma, bulantı, hazımsızlık, şişkinlik, iştahsızlık ve kilo kaybına neden olan ülserin ortaya çıkmasında dengesiz ve sağlıksız beslenme, besinleri az çiğneme, mideyi fazla doldurma ve aşırı tuz tüketimi etkili oluyor. Uzm. Dr. Genç, hastalığın şikayetlerini azaltmak için şu önerilerde bulunuyor:
- Çay ve kahveyi sınırlayın.
- Kızartma, aşırı şekerli ve yağlı tatlılardan uzak durun.
- Kahvaltı etmeyi ve öğünlerinizi ihmal etmeyin.
- Akşamları buharda pişmiş yemekleri tercih edin.
DOKTOR KARPUZ
Yaz aylarında sofralardan eksik olmayan karpuz hem serinletiyor hem de şifa dağıtıyor. İçerdiği A ve C vitaminleri sayesinde hastalıklara savaş açıyor. Kanserden kalp hastalıklarına kadar birçok sağlık sorununa yardımcı oluyor. Dyt. Cansu Arslan şeker hastalarının bile günde 3 üçgen dilim karpuz tüketebileceğini söylüyor. "Karpuz aynı zamanda vücuttan ödemlerin uzaklaştırılmasında da etkilidir. Karpuz çekirdekleri de içindeki bileşikler sayesinde kan basıncını düşürmeye ve böbrek fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olur" diyor.