Uzmanı ceviz suyunun anne sütünü artırdığını söylüyor!

Amerikan Sağlık Bakanlığı (FDA) cevizin insan sağlığı için son derece önemli bir besin olduğunu vurguladı. Cevizin içerdiği Omega-3 yağlarının hem zayıflama hem beyin sistemi için oldukça yararlı olduğunu kanıtladı.
Diyetisyen Rengin Özbey de bu konuda önemli bilgiler paylaştı. Cevizin suyunun bile çok yararlı olduğunu anlattı.
UYANDIĞINIZDA AÇ KARNA İÇİN
Diyetisyen Özbey, şu ifadeleri kullandı: Gece yatmadan önce bir bardak suyun içerisine bir tam ceviz koyup sabaha kadar bekletin. Uyandığınızda dişlerinizi fırçaladıktan sonra aç karnına bu suyu içip cevizleri de yiyin. Ceviz suyu içmek sadece zayıflama için değil, genel vücut sağlığı için çok faydalıdır. Cevizin faydaları arasında, vücudun yağ yakmasını hızlandıran protein özleri içermesi vardır. Tokluk süresini uzatarak, aşırı açlık çekmeden kilo vermeyi sağlar. Emziren anneler, hamileler, diyabet, tiroid ve olesterol hastaları için de şifadır.