Uzmanı ceviz suyunun anne sütünü artırdığını söylüyor!

Amerikan Sağlık Bakanlığı (FDA) cevizin insan sağlığı için son derece önemli bir besin olduğunu vurguladı. Cevizin içerdiği Omega-3 yağlarının hem zayıflama hem beyin sistemi için oldukça yararlı olduğunu kanıtladı.

Diyetisyen Rengin Özbey de bu konuda önemli bilgiler paylaştı. Cevizin suyunun bile çok yararlı olduğunu anlattı.