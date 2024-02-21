Uzmanı böbrek taşı hastalığında yapılan hataları açıklıyor! İşte doğru bilinen yanlışlar...

Böbrek taşı, ülkemizde her 10 kişiden birinde görülüyor. Genetik etkenlerden yanlış yaşam alışkanlıklarına dek birçok etken neden olabiliyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Zeren, "Taşımı herhalde düşürdüm ama görmedim, ağrım geçti" şeklinde yanılgısına çok sık düştüklerini ancak bu düşünceyle tedavinin bırakılmasının böbrek kaybına dahi götürebildiğini söylüyor. Yapılan hataları anlatıyor:
YANLIŞ: 1 litre su içsem yeterlidir.
DOĞRU: Az su içmek böbrekte kum ve taş oluşumuna zemin hazırlar. Günde 2-2.5 litre idrar çıkarmak özellikle de böbrek taşı oluşturmaya yatkın kişilerde taş oluşum riskini yüzde 50 azaltır. Bu nedenle her gün en az 2.5 litre su içmeye özen gösterin.
YANLIŞ: Tuz ve şeker tüketsem de bir şey olmaz.
DOĞRU: Fazla tuzlu yemek idrarla kalsiyum çıkışını artırarak çoğunluğu kalsiyum içerikli olan taşların oluşumunu tetikleyebilir. Rafine şeker tüketimi de idrarla kalsiyum çıkışını artıran diğer bir risk faktörüdür. Bu nedenle fazla tuz ve şeker tüketiminden kaçının.
YANLIŞ: Vitamin takviyesini rastgele kullanıyorum.
DOĞRU: Vitamin ve mineral takviyeleri kişinin ihtiyacına göre doktor tavsiyesiyle değil gelişigüzel kullanıldığında uzun vadede böbreklere e çok ciddi zararlar veriyor. Vücudunuzun vitamin ve mineral ölçümleri yapılmadan ve doktor tavsiye etmedikçe vitamin ve mineral takviyesini gelişigüzel kullanmaktan kesinlikle kaçının.
YANLIŞ: Pek hareket etmiyorum.
DOĞRU: Hareketli olmak taşların kristal veya kum halindeyken idrarla atılmasını kolaylaştıracaktır. Fiziksel bir engeliniz olmadığı takdirde hareketsiz kalmaktan mutlaka kaçınmak ve her gün düzenli yürüyüş/egzersiz yapmak, iş yerinde dahi öğle tatillerinde mutlaka kısa da olsa yürümek gerekir.