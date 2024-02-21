Uzmanı böbrek taşı hastalığında yapılan hataları açıklıyor! İşte doğru bilinen yanlışlar...





YANLIŞ: Tuz ve şeker tüketsem de bir şey olmaz.

DOĞRU: Fazla tuzlu yemek idrarla kalsiyum çıkışını artırarak çoğunluğu kalsiyum içerikli olan taşların oluşumunu tetikleyebilir. Rafine şeker tüketimi de idrarla kalsiyum çıkışını artıran diğer bir risk faktörüdür. Bu nedenle fazla tuz ve şeker tüketiminden kaçının.



YANLIŞ: Vitamin takviyesini rastgele kullanıyorum.

DOĞRU: Vitamin ve mineral takviyeleri kişinin ihtiyacına göre doktor tavsiyesiyle değil gelişigüzel kullanıldığında uzun vadede böbreklere e çok ciddi zararlar veriyor. Vücudunuzun vitamin ve mineral ölçümleri yapılmadan ve doktor tavsiye etmedikçe vitamin ve mineral takviyesini gelişigüzel kullanmaktan kesinlikle kaçının.



YANLIŞ: Pek hareket etmiyorum.

DOĞRU: Hareketli olmak taşların kristal veya kum halindeyken idrarla atılmasını kolaylaştıracaktır. Fiziksel bir engeliniz olmadığı takdirde hareketsiz kalmaktan mutlaka kaçınmak ve her gün düzenli yürüyüş/egzersiz yapmak, iş yerinde dahi öğle tatillerinde mutlaka kısa da olsa yürümek gerekir.

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