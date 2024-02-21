Çinli bilim insanları bir ilke imza attı: KOAH’ta devrim gibi gelişme

Çinli bilim insanları ilk kez KOAH'ı geriletebilecek bir tedavi geliştirmeyi başardı. Buna göre sağlıklı kalan progenitör hücrelerden bazılarının, zarar görenlerden ayrılarak çoğaltılmasıyla hastalığın geriletilebileceğini ortaya çıkardı. KOAH'ın farklı evrelerindeki 17 hastada ciddi yan etki meydana gelmediği ve tümör oluşmadığı gözlemlendi.





AĞRIYA DİZ ÇÖKMEYİN

Kireçlenme, hayatı çekilmez kılıyor. Diz protezleri ise hastaların ağrılarını gideriyor. Prof. Dr. İbrahim Azboy, "Kilo verme, egzersiz, fizik tedavi, eklem içi enjeksiyonlar gibi yöntemler başarılı olmadığında ve eklem kıkırdağı aşınıp kemikler birbirine temas ettiğinde artık diz protezi ameliyatı gündeme gelir. İdeal yaş aralığı 65 ila 80 arası. Protezler hastalara 20 ila 25 yıl ağrısız ve hareketli şekilde bir eklem sunmaktadır" diyor.