Uzmanı uyardı: Bulanık görme şeker habercisi!

Kan şekerinde yaşanan ani yükseliş ve düşüşler, gözün görmeyi sağlayan sinir tabakası olan retinadaki damarların etkilenmesiyle diyabetik retinopati hastalığına sebep olabiliyor.
Kan şekerinde yaşanan ani yükseliş ve düşüşler, gözün görmeyi sağlayan sinir tabakası olan retinadaki damarların etkilenmesiyle diyabetik retinopati hastalığına sebep olabiliyor.
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu, özellikle 10 yıldan fazla diyabet hastası olan kişilerde diyabetik retinopati görülme sıklığının arttığını belirtiyor. İpçioğlu, "Diyabeti olan bütün hastalar için bu göz hastalığı riski bulunuyor. Diyabeti olan herkesin en azından yılda bir kere kapsamlı göz muayenesi yaptırmasında fayda var" diyor. Diyabet teşhisinin ardından hastanın göz muayenesi olması gerektiğini ve 1 yıllık aralıklarla diyabet kontrollerinin bir parçası olarak rutin göz muayenelerine devam etmeleri konusunda uyarıyor.
GENÇLİK İKSİRİ: HİNDİSTAN CEVİZİ
Sağlık için çok yararlı olduğu bilinen Hindistan cevizi suyu, böbreklerin işlevini destekler. Sağlıklı elektrolitler içerir. Bitkinlik ve dehidrasyonla savaşır. Mide ekşimesi ve kabızlığa iyi gelir. Enfeksiyonlara karşı korur. Kilo vermeyi hızlandırır. Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Cilt üzerinden nemlendirici bir etki oluşturur. Ağız ve diş sağlığını destekler. Beynin sağlıklı çalışmasına destek olur. Stresi azaltır.
MANGO SAĞLIĞA GEBE
ABD'de yapılan bir çalışmada araştırmacılar, mangoyu kadınların diyetine dahil edilmesinin sağlıklı bir hamilelik için gerekli olan hayati besinlerin kalitesini artırdığını gözler önüne serdi. 15-44 yaş arası 16 bin 444 kadının verileri incelendi. Mango içermeyen diyetlerle karşılaştırıldığında, bu meyveyi diyetlerine dahil eden kadınlar arasında ölçek puanları yüzde 16 daha yüksekti. Mango, doğurganlık çağındaki kadınlar için önemli besinler C vitamini, lif, E vitamini, folik asit, magnezyum ve potasyum içeriyor.
BEBEKLERDE REFLÜYE DİKKAT
Bebeklerde reflü hastalığı, bebeğin mide içeriğinin yemek borusuna geri aktığı duruma deniyor. Gittikçe görülme oranı artıyor. Bu durum bazen rahatsızlığa ve süt veya mama tükürmeye neden oluyor. Uzman Diyetisyen Didem Yıldız Küçük, bebeklerde reflünün genellikle büyüdükçe kendiliğinden düzeldiğini söylüyor. Ancak daha şiddetli ve sorunlu hale geldiğinde gastroözofageal reflü hastalığı teşhisi konulabildiğini belirtiyor. Küçük, "Bebekleri beslenme sırasında ve sonrasında dik pozisyonda tutmak reflü semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir" diyor.
EGZERSİZ KADINLARA DAHA FAYDALI
ABD'de bilim insanları, fiziksel aktivitenin cinsiyete bağlı farklılıkları olup olmadığını tespit etmek amacıyla 1997 ile 2017 yılları arasında Ulusal Sağlık Görüşme Anketi'ne katılan 412 binden fazla kişinin egzersiz alışkanlıklarını inceledi. Erkeklerin düzenli egzersizden kadınlarla aynı seviyede faydalanmaları için daha fazla çalışma yapmaya ihtiyaç duyduğunu belirleyen araştırmacılar, kadınların haftada 140 dakikalık orta-ağır düzeyde egzersizinin erkeklerin 300 dakikalık aynı düzeyde egzersiz yapması ile eşdeğer olduğunu kaydetti.
YÜZDE 24 AZ RİSK
Araştırmada ayrıca, düzenli egzersiz yapan kadınların kardiyovasküler rahatsızlıklar, kalp krizi veya inmeden ölme oranının yüzde 36 daha az olduğu, düzenli egzersiz yapan erkeklerde ise bu oranın yüzde 14 daha az olduğu tespit edildi. Çalışmada, incelenen yıllar arasında düzenli egzersiz yapan kadınların yapmayanlara oranla yüzde 24 daha az ölüm riskine sahip olduğu, erkeklerde ise yüzde 15 olduğu bildirildi.
TANSİYONA ÇARE HAVUÇ
A vitamini deposu havuç, anne sütünü artırır. Öksürüğü keser. Akciğer kanserini engeller. Kolesterolü düşürür. Ülserden korur. Tansiyonu dengeler.
ÇÜRÜKLERE KARABİBER
Mucizevi baharat karabiber, sindirimi destekler. Hazımsızlığı ve gazı engeller. Toksinlerin atılmasını kolaylaştırır. Diş çürüklerine karşı korur.
KANSIZLIĞA TARHUN
Tarhun, kan pıhtılaşması, felç ve kalp krizi riskini azaltır. Uykusuzluğa yardımcı olur. Sindirim problemlerini tedavi eder. Kansızlığı önler. İdrar söktürücüdür.