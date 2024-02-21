Uzmanı uyardı: Bulanık görme şeker habercisi!





MANGO SAĞLIĞA GEBE

ABD'de yapılan bir çalışmada araştırmacılar, mangoyu kadınların diyetine dahil edilmesinin sağlıklı bir hamilelik için gerekli olan hayati besinlerin kalitesini artırdığını gözler önüne serdi. 15-44 yaş arası 16 bin 444 kadının verileri incelendi. Mango içermeyen diyetlerle karşılaştırıldığında, bu meyveyi diyetlerine dahil eden kadınlar arasında ölçek puanları yüzde 16 daha yüksekti. Mango, doğurganlık çağındaki kadınlar için önemli besinler C vitamini, lif, E vitamini, folik asit, magnezyum ve potasyum içeriyor.



BEBEKLERDE REFLÜYE DİKKAT

Bebeklerde reflü hastalığı, bebeğin mide içeriğinin yemek borusuna geri aktığı duruma deniyor. Gittikçe görülme oranı artıyor. Bu durum bazen rahatsızlığa ve süt veya mama tükürmeye neden oluyor. Uzman Diyetisyen Didem Yıldız Küçük, bebeklerde reflünün genellikle büyüdükçe kendiliğinden düzeldiğini söylüyor. Ancak daha şiddetli ve sorunlu hale geldiğinde gastroözofageal reflü hastalığı teşhisi konulabildiğini belirtiyor. Küçük, "Bebekleri beslenme sırasında ve sonrasında dik pozisyonda tutmak reflü semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir" diyor.



EGZERSİZ KADINLARA DAHA FAYDALI

ABD'de bilim insanları, fiziksel aktivitenin cinsiyete bağlı farklılıkları olup olmadığını tespit etmek amacıyla 1997 ile 2017 yılları arasında Ulusal Sağlık Görüşme Anketi'ne katılan 412 binden fazla kişinin egzersiz alışkanlıklarını inceledi. Erkeklerin düzenli egzersizden kadınlarla aynı seviyede faydalanmaları için daha fazla çalışma yapmaya ihtiyaç duyduğunu belirleyen araştırmacılar, kadınların haftada 140 dakikalık orta-ağır düzeyde egzersizinin erkeklerin 300 dakikalık aynı düzeyde egzersiz yapması ile eşdeğer olduğunu kaydetti.

YÜZDE 24 AZ RİSK

Araştırmada ayrıca, düzenli egzersiz yapan kadınların kardiyovasküler rahatsızlıklar, kalp krizi veya inmeden ölme oranının yüzde 36 daha az olduğu, düzenli egzersiz yapan erkeklerde ise bu oranın yüzde 14 daha az olduğu tespit edildi. Çalışmada, incelenen yıllar arasında düzenli egzersiz yapan kadınların yapmayanlara oranla yüzde 24 daha az ölüm riskine sahip olduğu, erkeklerde ise yüzde 15 olduğu bildirildi.

TANSİYONA ÇARE HAVUÇ

A vitamini deposu havuç, anne sütünü artırır. Öksürüğü keser. Akciğer kanserini engeller. Kolesterolü düşürür. Ülserden korur. Tansiyonu dengeler.



ÇÜRÜKLERE KARABİBER

Mucizevi baharat karabiber, sindirimi destekler. Hazımsızlığı ve gazı engeller. Toksinlerin atılmasını kolaylaştırır. Diş çürüklerine karşı korur.



KANSIZLIĞA TARHUN

Tarhun, kan pıhtılaşması, felç ve kalp krizi riskini azaltır. Uykusuzluğa yardımcı olur. Sindirim problemlerini tedavi eder. Kansızlığı önler. İdrar söktürücüdür.