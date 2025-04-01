Uzmanı açıklıyor! İlerleyen yaşlarda risk artıyor: Uyku ve iştah problemleriyle ortaya çıkıyor

Geriatri Uzmanı Doç. Dr. Olgun Deniz, geriatrik depresyonun 65 yaş ve üzeri bireylerde sık karşılaşılan, ancak çoğu zaman göz ardı edilen bir ruh sağlığı sorunu olduğunu söylüyor. Deniz, "Yaşlanma süreci ile birlikte gelen fiziksel ve sosyal değişiklikler, depresyon riskini artırabilir. Sevdiklerini kaybetme, kronik hastalıklar, yalnızlık, sosyal izolasyon ve bağımlılık hissi gibi faktörler, bu dönemde ruhsal sağlığı derinden etkileyebilir. Ancak unutmamalıyız ki depresyon yaşlanmanın doğal bir parçası değildir. Geriatrik depresyonun belirtileri arasında sürekli üzüntü, enerji kaybı, iştah değişiklikleri, uyku problemleri, ilgisizlik ve yaşamdan keyif alamama sayılabilir. Bu belirtiler fark edildiğinde bir sağlık uzmanına danışmak hayati önem taşır. Yaşlılarımız için destek grupları oluşturmalı ve onların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çözümler geliştirmeliyiz." diye konuştu.

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