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Uzmanı açıkladı! Polikistik Over Sendromu hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

Polikistik Over Sendromu, üreme çağındaki her 7 kadından 1’inie tkiliyor. Doç. Dr. Gülfem Başol, “Sadece anneliği önlemiyor. Diyabet, kalp hastalıkları ve kanser riskini de artırıyor” diyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Şubat 2025
Uzmanı açıkladı! Polikistik Over Sendromu hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

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    Polikistik Over Sendromu (PKOS), kadınlarda görülen en yaygın hormonal bozukluklardan birini oluşturuyor. Çoğu zaman fark edilmiyor. Bunun nedeni ise sendromun bazı kadınlarda hafif veya tek bir belirtiyle seyretmesi nedeniyle hekime geç başvurulması.

    Bu sendrom, sadece üreme sistemini değil, genel sağlığı da etkileyebiliyor. Öyle ki tanı ve tedavide gecikilirse uzun vadede tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, rahim kanseri ile depresyon gibi oldukça ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

    4'ÜNDEN 1'İ VARSA DOKTORA
    Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gülfem Başol, aslında erken tanı ve doğru tedaviyle sendromun yönetilebildiğine dikkat çekiyor. Başol, "Bu sendromun kesin bir tedavisi olmasa da erken tanı konulur, doğru tedavi yaklaşımı benimsenir ve gerekli yaşam tarzı değişiklikleri yapılırsa, belirtileri kontrol altına almak ve uzun vadeli sağlık risklerini önlemek mümkün.

    Bu nedenle eğer adet düzensizlikleri, kilo alımı, tüylenme veya hamile kalmakla ilgili sorunlardan birini bile yaşıyorsanız, kadın ve doğum uzmanına danışmaktan çekinmeyin" diyor. Ve ekliyor:

    ANDROJEN FAZLA SALGILANIYOR
    Yumurtalıklarda hormonal dengesizliklerin meydana gelmesiyle oluşan Polikistik Over Sendromu yumurtlama düzenini bozabiliyor. "Polikistik" ifadesi, yumurtalıklarda küçük ve içi sıvı dolu keseciklerin (kistlerin) bulunabileceğini belirtse de her hastada bu görüntü oluşmuyor.

    Asıl sorun hormonların düzensiz çalışması olduğu için östrojen ve progesteron dengesizleşirken, erkeklik hormonu olarak bilinen androjen normalden daha fazla salgılanabiliyor. Bunun sonucunda hastalarda çeşitli semptomlar gelişmeye başlıyor.

    RAFİNE ŞEKERDEN KAÇININ
    Tedaviye yaşam tarzı değişiklikleriyle başlanıyor. Sağlıklı beslenmek, rafine şeker ile karbonhidratlardan kaçınmak ve düzenli egzersiz yapmak insülin seviyelerini dengelemeye yardımcı oluyor. Özellikle kilo vermek, adet düzenini sağlamak ve yumurtlamayı desteklemek açısından fayda sağlıyor.

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