Uzmanı açıkladı: Kış aylarında nasır oluşumları artıyor! İşte dikkat edilmesi gerekenler...

Ayaklarımız, günlük hayatta uzun saatler ayakkabı içinde havasız kalıyor. Birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Bunların başında da cildin sürtünmeye ve aşırı basınca karşı savunma mekanizması olarak ortaya çıkardığı derinin kalınlaşması ile nasır problemi geliyor. Kış aylarında nasır oluşumlarının arttığına dikkat çeken Podolog Deniz Yahcı, "Bu sorun tedavi edilmezse ayağın hassasiyetinin azalması, ağrı, hareket kısıtlılığı gibi daha ciddi sorunlara yol açabilir. Kronik hastalığı olanlarda yara oluşturma, enfeksiyon kapma riski yüksektir. Dar ve sıkı ayakkabı tercih etmek, topuklu ayakkabı gibi nedenler nasıra yol açabiliyor" diyor.

KANSEROJEN 'SAÇ'AR ABD'deki Purdue Üniversitesi'nde bilim insanları, saç bakım ürünlerinin sağlık üzerindeki etkileri üzerinde araştırma yaptı. Buna göre bir kişinin evindeki tek bir saç bakımı uygulamasında 17 mg'a kadar potansiyel zararlı kimyasal kanserojen madde bulundu. Kozmetik ürünlerinin solunum yolları, karaciğer ve sinir sistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açtığı tespit edildi. Araştırmacılar, "En iyi çözüm bu ürünleri kullanmamak" dedi.

TÜRK KAHVESİ KAFEİNİ SINIRLAR

Günümüzde kahve içme alışkanlıklarında pek çok değişikli oluyor. Prof. Dr. M. Emel Alphan, sağlıklı bir kişi için günlük ortalama kafein alımının 400 miligramla (4-5 kupa kahve) sınırlı olmasının önerildiğini belirtiyor. Bir fincan (50 ml) Türk kahvesinin 65 miligram kafein içerirken; bir kupa (240 ml) filtre kahvede ise 120-270 miligram kafein bulunduğunu söylüyor. Kafeinin idrar söktürücü, kas ve sinirleri uyarıcı ve metabolik hızı arttırıcı etki yaptığını kaydediyor.

OBEZİTEYİ ADIM ADIM YENİN!

Çağımızın problemi obezite, giderek artıyor. İlerleyen dönemlerde karaciğer yağlanması, hipertansiyon, diyabet ve bazı kanser türlerine neden oluyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, "Çocuklarda bile obezitenin görülme sıklığı artmaktadır. Havuç, elma, kavun, karpuz gibi glisemik indeksi yüksek gıdaları çok tüketmemeli, düzenli egzersiz yapılmalı. Yetişkinler günde en az 5 bin adım atmalıdır" diye konuşuyor.

PROSTATA CEVİZ

Prostat kanserinden koruyan ceviz, bağışıklığı güçlendirir. Beyin gelişimini destekler. .Toksinlerin temizlenmesini sağlar. Kan şekerini dengeler.

LAHANAYA SES VER

Güçlü bir antioksidan olan lahana, vücuttaki iltihapları önler. Kalp hastalıkları ve karaciğer yağlanmasına karşı koruyucudur. Ses kısıklığına iyi gelir.

GÖZLER İÇİN TERE

Tere, adet düzensizliğini engeller. Bağırsakları temizler. Kansızlığı bitirir. Saçların dökülmesini azaltır. Gözleri güçlendirir. Katarakt riskini düşürür.