Demansın 3 formülü

İngiltere'de yapılan çalışmada beyin sağlığı için en etkili üç adım sıralandı. Oxford Üniversitesi'nde yapılan araştırmada 161 farklı "demans için değiştirilebilir risk faktörleri" incelendi.

Çalışmada, Birleşik Krallık Biobank'ta tutulan yaşları 44 ila 83 arasında değişen 40 bin kişinin beyin taramaları analiz edildi. Çalışmaya göre, demanstan korunmak için yapabileceğiniz en etkili üç şey, trafik kirliliğinden kaçınmak, daha az alkol tüketmek ve tip 2 diyabet geliştirme riskinizi azaltmak olarak belirlendi. Bu üç faktörü; yetersiz uyku, aşırı kilo, sigara ve yüksek tansiyon takip etti.