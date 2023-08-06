Uzmanı 5 adımda sağlıklı böbreklerin yolunu açıkladı!

Sağlıklı hayatın yolu, sağlıklı böbreklere sahip olmaktan geçiyor. Vücuttaki gıdaların sindirilmesi sonucunda oluşan bazı zararlı maddelerin idrar yoluyla dışarı atılmasını sağlayan bu organın doğru çalışması tüm vücudu etkiliyor. Böbrekler ayrıca vücuttaki mineral ve suyun dengesini sağlıyor. Peki böbrek sağlığının korunması için neler yapmak gerekiyor?

ÇOK SİNSİ İLERLER

Nefroloji Uzmanı Dr. Mustafa Eren, böbreklerin hafif ya da orta derecede yetersiz çalışması durumuna değiniyor. Oldukça sinsi ilerleyen bu sağlık sorunu genellikle halsizlikle belirti veriyor. Dr. Mustafa Eren, böbrek sağlığı için dikkat edilmesi gereken 5 ana unsuru sıralıyor...



TUZDAN UZAK DURUN: Şeker ve tansiyon hastalıkları, böbrek sağlığını tehdit ediyor. Bu durumda böbrekleri sağlıklı tutmanın en iyi yolu; sağlıklı beslenmek veya bu iki hastalıktan biri var ise, tedavisini geciktirmemek ve bu hastalıkları kontrol altında tutmaktan geçiyor. Bu nedenle unlu mamuller, yağ, şeker, meyve, kuruyemiş gibi kalorisi yüksek gıdaları azaltarak ideal kilonun korunması gerekiyor. Hipertansiyondan korunmak için tuzlu besinlerin azaltılması, peynir, zeytin, ekmek, salça, turşu gibi içinde tuz olan gıda- ların da ölçülü tüketilmesi öneriliyor.



KIRMIZI ETE DİKKAT: Aşırı protein tüketimi, böbrek sağlığına zarar veriyor. Et ve et ürünleri, yumurta, süt ve süt ürünleri, kuru baklagiller ve mantar bolca protein içeren besinler arasında yer alıyor. Normalde alınması gerekenin 2 katı kadar proteinle beslenenlerde geçici böbrek yetmezliğine yol açıyor. Bu nedenle bu gıdaların tüketiminde, aşırıya kaçılmaması gerekiyor.



AĞRI KESİCİLER MASUM DEĞİL: Böbrek sağlığı için zararlı olan ilaçların başında, ağrı kesiciler geliyor. Parasetamol dışındaki ağrı kesici ilaçlar, genellikle böbrek sağlığını bozuyor. Böbrek yetmezliği olanların çok dikkat etmeleri gerekiyor. Kontrast madde; ilaçlı tomografi, ilaçlı MR ve anjiyografi işleminde kullanılması zorunlu olan bir maddedir fakat kontrast maddeler böbrek hasarı yapabiliyor veya var olan böbrek yetersizliğinin ağırlaştırıyor.

BİTKİLER FAYDALI ANCAK: Bitkisel ilaçların sık kullanılması, böbrek yetersizliğine yol açıyor. Bitkisel tedavilerde doz ayarının yapılmaması böbreklerin zararlı maddeleri atmakta zorlanmasına yol açıyor.

BOL SU İÇMELİ

Susuzluk, ani böbrek yetersizliğine yol açıyor. İshali ve kusması olanlarda veya Alzheimer ve demans gibi durumlarda su alımı yetersizliği oluşabiliyor. Sağlıklı böbrekler için günde en az 2 litre kadar su içilmesi gerekiyor.



GÜZELLİĞİN DOĞAL REÇETESİ

Yıllara meydan okuyan bir cilde sahip olmanın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Yeterli vitamin ve minerallerin alınması, cildin esnekliğinin korunmasını sağlıyor. Diyetisyen Salih Gürel, muzice besinleri sıralıyor:

KIRMIZIBİBER: Yaşlanmaya savaş açar ve kırışıklık oluşumunu azaltır.

HAVUÇ: Cildin görünümünü düzeltir. Kırışıklıkları önler.

KABAK ÇEKİRDEĞİ: Cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar.

FINDIK: Cildin nemlenmesine ve yumuşamasına katkı sağlar. Günde bir avuç tüketmek yeterlidir.



ERKEKSEN KONTROLLERİ UNUTMA

Kalp ve damar hastalıkları, sağlığı tehdit ediyor. Uzm. Dr. İrfan Berber, özellikle erkeklerin daha çok risk altında bulunduğunu söylüyor. Bu hastalıkların erkeklerde otuzlu yaşlardan itibaren başladığını belirtiyor. "Ailede erken yaşta kalp damar hastalığı varlığı, yüksek kolesterol düzeyleri, şeker metabolizması bozuklukları, tansiyon yüksekliği, sigara kullanımı, stres, hareketsiz yaşam riski artırır. Son yıllarda yağ, karbonhidrat ve proteinden zengin beslenme ve hareketsizlik gibi hastalık sürecini kötü yönde desteklemektedir. Erkeklerde en çok meydana gelen prostat kanserinde erken tanı şansı hayat kurtarıcıdır. 40 yaş itibari ile ürolojik takibe başlanmalıdır" diyor.



KAVUN ŞİFA DOLU

Yazın en sevilen meyvelerinden kavun, bolca potasyum, sodyum, kalsiyum, magnezyum, fosfat içeriyor. Hem ağızları tatlandırıyor hem de sağlığı koruyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

Bağışıklığı güçlendirir.

Kalp sağlığını destekler.

Bol liflidir. Bu sayede sindirimi hızlandırır.

Kanserle savaşır.

Göz sağlığına iyi gelir. Kataraktı önler.

Sakinleştirici etkisiyle stresi önler.