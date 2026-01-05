Uzman psikolog tırnak yemenin ve sürekli ertelemenin gerçek sebebini açıkladı

Bir Hayatta Kalma Stratejisi Olarak "Öz-Sabotaj"

Dr. Heriot-Maitland'a göre beynimiz, mutluluk üretmek için değil, tehlikelere karşı hayatta kalmak için tasarlanmış bir makinedir. Belirsizlikten ve hazırlıksız yakalanmaktan nefret eden zihnimiz, dış dünyadan gelecek büyük ve kontrol edilemez bir darbeyi beklemek yerine, kontrolü kendi elinde olan küçük zararlar vermeyi tercih eder.

Bu durum psikolojide "kontrollü patlamalar" olarak tanımlanıyor. Örneğin, bir işi ertelediğinizde aslında o işin sonunda karşılaşabileceğiniz "yetersizlik" veya "reddedilme" korkusundan kaçıyorsunuz. Beyin, "başarısız oldum çünkü çalışmadım" bahanesini, "çok çalıştım ama yine de başaramadım" gerçeğinin yaratacağı duygusal yıkıma tercih ediyor. Kendi yıkımımızın belirleyicisi olmak, başkası tarafından alt edilme riskinden daha güvenli bir liman olarak algılanıyor.