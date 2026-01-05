Kış depresyonunu yenmek için hareket ve sosyalleşme şart

Gecelerin uzun, gündüzlerin ise kısa olması nedeniyle gün ışığına daha az maruz kalıyoruz. Uyku düzeni ve sirkadyen ritmin düzenlenmesiyle görevli melotonin düzeyinde artış ve mutlu, huzurlu olmamızın yanı sıra kendimizi güvende hissetmemizi sağlayan seratonin düzeyinde azalma, kış depresyonunun biyolojik etmenlerini oluşturuyor. Uzman Psikolog Cansu İvecen Zakiroğlu, kış depresyonuyla baş etmenin yollarını anlatıyor:

Duygularınızı ve yaşadıklarınızı, size kendinizi iyi hissettiren çevrenizle paylaşın. Kapalı ortamlarda bulunmaktan da kaçının. Gün içerisinde 3 ana 3 ara öğün şeklinde aralıklarla beslenin. Sporu ihmal etmeyin. Eğer zorlanacaksanız öncelikle yapabileceğiniz kadar süreyi hedefleyin.