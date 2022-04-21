Uzman isim uyardı: Doğum kontrol hapı safranın düşmanı

Ameliyat ertelendiğinde ise safra kesesi taşı ani safra kesesi iltihabına veya taşın pankreas kanalını tıkamasına yol açabiliyor. Pankreas kanalını tıkanması, pankreas iltihabına neden olmakta maalesef bu durum yaşamı tehdit ediyor.

EN GÜVENİLİR YÖNTEM

Ameliyatlar genellikle laparaskopik yani kapalı yöntemle gerçekleştiriliyor. Bu teknik sayesinde ameliyat sonrasında daha az ağrı oluyor. İyileşme süresi ve hastanede kalma süresi kısalıyor. Ancak her bin hastadan 3-8'inde ameliyat sonrası istenmeyen safra yolu yaralanmaları gözlenebiliyor. Safra yolu yaralanmasının yönetiminde; endoskopik ek işlemler, tekrardan cerrahi yapılması ve bu yöntemlerle iyileşmeyen hastalarda karaciğer transplantasyonuna kadar değişen ek tedaviler gerekiyor.