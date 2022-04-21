Uzman isim uyardı: Doğum kontrol hapı safranın düşmanı

Safra kesesi taşı, sık görülüyor. Kanala düşen taş sarılık ve karaciğer enfeksiyonuna yol açıyor. Uzmanlar, riski artıran faktörleri sıralıyor: Fazla kilo, gebelik, uzun süre kullanılan doğum kontrol hapı.
DAYANILMAZ AĞRI
Toplumun yüzde 15'inde safra taşı bulunuyor.
Bu kişilerin yüzde 20'sinde safra kesesi taşı hastalık oluşturmuyor. Herhangi bir bulgu vermeyen ve görüntüleme yöntemleriyle tesadüfen belirlenen taşlar için (taşın 3 santimetreden büyük olması, safra kesesinin tamamen taşla dolu olması, porselen safra kesesi gibi durumlar hariç) safra kesesi ameliyatı önerilmiyor. Safra kesesindeki taş özellikle yağlı yemek yedikten sonra, karın sağ üst kadranında, göbek üst kısmında veya sırta özellikle sağ kürek kemiğine yayılan yoğun, bir ağrı ve rahatsızlık hissi oluşturabiliyor.