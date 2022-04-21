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    Uzman isim uyardı: Doğum kontrol hapı safranın düşmanı

    Safra kesesi taşı, sık görülüyor. Kanala düşen taş sarılık ve karaciğer enfeksiyonuna yol açıyor. Uzmanlar, riski artıran faktörleri sıralıyor: Fazla kilo, gebelik, uzun süre kullanılan doğum kontrol hapı.

    Doğum kontrol hapı safranın düşmanı

    Safra kesesi taşı, sık görülüyor. Kanala düşen taş sarılık ve karaciğer enfeksiyonuna yol açıyor. Uzmanlar, riski artıran faktörleri sıralıyor: Fazla kilo, gebelik, uzun süre kullanılan doğum kontrol hapı.

    DAYANILMAZ AĞRI
    Toplumun yüzde 15'inde safra taşı bulunuyor.

    Bu kişilerin yüzde 20'sinde safra kesesi taşı hastalık oluşturmuyor. Herhangi bir bulgu vermeyen ve görüntüleme yöntemleriyle tesadüfen belirlenen taşlar için (taşın 3 santimetreden büyük olması, safra kesesinin tamamen taşla dolu olması, porselen safra kesesi gibi durumlar hariç) safra kesesi ameliyatı önerilmiyor. Safra kesesindeki taş özellikle yağlı yemek yedikten sonra, karın sağ üst kadranında, göbek üst kısmında veya sırta özellikle sağ kürek kemiğine yayılan yoğun, bir ağrı ve rahatsızlık hissi oluşturabiliyor.



        PANKREAS TEHLİKEDE!
        Ağrıya genellikle terleme, bulantı ve kusma da eşlik ediyor. Bu durum söz konusu olduğunda zaman geçirmeden laparoskopik (kapalı) safra kesesi ameliyatı yapılması gerekiyor.

        Ameliyat ertelendiğinde ise safra kesesi taşı ani safra kesesi iltihabına veya taşın pankreas kanalını tıkamasına yol açabiliyor. Pankreas kanalını tıkanması, pankreas iltihabına neden olmakta maalesef bu durum yaşamı tehdit ediyor.

        EN GÜVENİLİR YÖNTEM
        Ameliyatlar genellikle laparaskopik yani kapalı yöntemle gerçekleştiriliyor. Bu teknik sayesinde ameliyat sonrasında daha az ağrı oluyor. İyileşme süresi ve hastanede kalma süresi kısalıyor. Ancak her bin hastadan 3-8'inde ameliyat sonrası istenmeyen safra yolu yaralanmaları gözlenebiliyor. Safra yolu yaralanmasının yönetiminde; endoskopik ek işlemler, tekrardan cerrahi yapılması ve bu yöntemlerle iyileşmeyen hastalarda karaciğer transplantasyonuna kadar değişen ek tedaviler gerekiyor.
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        Haberler Sağlık Uzman isim uyardı: Doğum kontrol hapı safranın düşmanı
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