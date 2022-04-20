Hem lezzetli hem sağlıklı! Fiziksel ve zihinsel sağlığı koruyan kahve diyabet riskini de azaltıyor





RAMAZAN'IN GÜLÜ

Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzeti güllaç, ağızları tatlandırıyor. Sağlığa faydaları şöyle sıralanıyor:

Yağsız ve şerbetsizdir. Sindirimi kolaydır.

Kalorisi düşüktür. Ancak haftada bir veya iki defa birer porsiyon aşılmamalıdır.

İçerdiği süt, iyi bir protein ve kalsiyum kaynağıdır. Kan şekerini dengeler. Kemikleri güçlendirir.

Süslemesinde kullanılan çilek, nar, kivi antioksidan deposudur. Kansere karşı korur. Cildi ve gözleri besler.

Güllaçta genelde badem, ceviz veya fındık kullanılır. Bu kuruyemişler kalp sağlığını korur. Bağışıklığı güçlendirir.



KOLESTEROLE BAMYA

Bamya, bağırsak hareketlerini düzenler. Kolesterolü düzenler. Vücuttaki demir ihtiyacını karşılar. Kansızlığı önler.

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