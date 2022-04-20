Hem lezzetli hem sağlıklı! Fiziksel ve zihinsel sağlığı koruyan kahve diyabet riskini de azaltıyor

Yunan mitolojisinde sonsuz hayat veren ve tanrıların içeceği olarak anılan kahve, günümüzde sohbetlere eşlik ediyor. Ağızları tatlandıran bu lezzet, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Fiziksel ve zihinsel sağlığı koruyan kahve, kanser hücrelerini küçültüyor. Araştırmalar, kahvenin tek bir bardağının bile tip-2 diyabet riskini yüzde 8 oranında azalttığını gösteriyor. Parkinson hastalığını önleyen, beyin sağlığını koruyan kahve, depresyonla da savaşıyor.
RAMAZAN'IN GÜLÜ
Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzeti güllaç, ağızları tatlandırıyor. Sağlığa faydaları şöyle sıralanıyor:
Yağsız ve şerbetsizdir. Sindirimi kolaydır.
Kalorisi düşüktür. Ancak haftada bir veya iki defa birer porsiyon aşılmamalıdır.
İçerdiği süt, iyi bir protein ve kalsiyum kaynağıdır. Kan şekerini dengeler. Kemikleri güçlendirir.
Süslemesinde kullanılan çilek, nar, kivi antioksidan deposudur. Kansere karşı korur. Cildi ve gözleri besler.
Güllaçta genelde badem, ceviz veya fındık kullanılır. Bu kuruyemişler kalp sağlığını korur. Bağışıklığı güçlendirir.
KOLESTEROLE BAMYA
Bamya, bağırsak hareketlerini düzenler. Kolesterolü düzenler. Vücuttaki demir ihtiyacını karşılar. Kansızlığı önler.