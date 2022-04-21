Göz sağlığı ile ilgili doğru bilinen yanlışlara dikkat!

Toplumumuzda göz sağlığı oldukça ihmal ediliyor. Üstelik bu hastalıklarla ilgili doğru bilinen yanlışlar, göz sağlığını daha da çok bozuyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Sübay, şu bilgileri paylaşıyor:
YANLIŞ: Göz ağrısını önlemek için dinlendirici gözlük kullanmak gerekir
DOĞRUSU: Doğrusu: Dinlendirici gözlük diye bir şey yoktur. "Dinlendirici gözlük" halk arasında düşük numaralı gözlüklere verilen bir tanımlamadır. Göz bozukluğu olmayan kişilerin numaralı gözlük kullanması doğru değildir.
YANLIŞ: Gözüm ağrıyor, göz tansiyonum yükseldi
DOĞRUSU: Halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen glokom sinsi ilerleyen ve genellikle pek bulgu vermeyen bir hastalık. Gözdeki ağrıların ise sadece çok az bir kısmı göz tansiyonuna bağlı gelişiyor. Dolayısıyla göz ağrısı gelişince 'göz tansiyonum yükseldi' diye düşünmek yanlış.