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    Göz sağlığı ile ilgili doğru bilinen yanlışlara dikkat!

    Toplumumuzda göz sağlığı oldukça ihmal ediliyor. Üstelik bu hastalıklarla ilgili doğru bilinen yanlışlar, göz sağlığını daha da çok bozuyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Sübay, şu bilgileri paylaşıyor:

    Gözünüzü dört açın!

    Toplumumuzda göz sağlığı oldukça ihmal ediliyor. Üstelik bu hastalıklarla ilgili doğru bilinen yanlışlar, göz sağlığını daha da çok bozuyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Sübay, şu bilgileri paylaşıyor:

    YANLIŞ: Göz ağrısını önlemek için dinlendirici gözlük kullanmak gerekir
    DOĞRUSU: Doğrusu: Dinlendirici gözlük diye bir şey yoktur. "Dinlendirici gözlük" halk arasında düşük numaralı gözlüklere verilen bir tanımlamadır. Göz bozukluğu olmayan kişilerin numaralı gözlük kullanması doğru değildir.


    YANLIŞ: Gözüm ağrıyor, göz tansiyonum yükseldi
    DOĞRUSU: Halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen glokom sinsi ilerleyen ve genellikle pek bulgu vermeyen bir hastalık. Gözdeki ağrıların ise sadece çok az bir kısmı göz tansiyonuna bağlı gelişiyor. Dolayısıyla göz ağrısı gelişince 'göz tansiyonum yükseldi' diye düşünmek yanlış.


        YANLIŞ: Gözlük, göz numarasını ilerletir, gözde tembelliğe yol açar
        DOĞRUSU: Gözlük gözde tembelliğe neden olmuyor; aksine "ambliyopi" denilen göz tembelliği tedavisinde gözlük kullanılıyor.
        YANLIŞ: Katarakt sadece yaşlıların hastalığıdır
        DOĞRUSU: Katarakt yaşlılarda sık gelişmekle birlikte yeni doğan bebeklerde, çocuklarda ve gençlerde de görülebiliyor.


        YANLIŞ: Çok havuç yemek görmeyi keskinleştirir
        DOĞRUSU: Havucun içerisindeki A vitamini, gözün retina tabakasında ışığı algılayan hücreler için gerekiyor. A vitamini eksikliğinde gece görüşü bozuluyor. Ancak fazla A vitamini görme keskinliği etkisi yok.
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        Haberler Sağlık Göz sağlığı ile ilgili doğru bilinen yanlışlara dikkat!
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