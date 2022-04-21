Göz sağlığı ile ilgili doğru bilinen yanlışlara dikkat!



YANLIŞ: Gözüm ağrıyor, göz tansiyonum yükseldi

DOĞRUSU: Halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen glokom sinsi ilerleyen ve genellikle pek bulgu vermeyen bir hastalık. Gözdeki ağrıların ise sadece çok az bir kısmı göz tansiyonuna bağlı gelişiyor. Dolayısıyla göz ağrısı gelişince 'göz tansiyonum yükseldi' diye düşünmek yanlış.