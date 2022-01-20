Uzman isim uyardı: Böbrek taşında enfeksiyon saklı!

Böbrek taşları, hayat kalitesini ciddi oranda etkiliyor. Erkeklerde yüzde 10, kadınlarda ise yüzde 7-8 civarında görülüyor. Doç. Dr. İlter Alkan, böbrek taşıyla ilgili bilgiler veriyor:

SICAK COĞRAFYA ETKENİ

İdrar yolu enfeksiyonlarının kadınlarda daha fazla görülmesi bu sonucun bir nedeni olabilir. Enfeksiyon taşlarının kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülmesi de etkenlerden biri. Yaşam tarzı değişiklikleri, yapılan yanlış diyetler, beslenme hataları ve en önemli noktalardan biri olan az sıvı tüketmek de sonucu etkileyen nedenler arasında yer alabilir. İdrar yolu taşı, sıcak ülkelerde daha çok görülüyor. Tedavisi taşın boyutuna, yerine ve böbreği tıkayıp tıkamadığına göre değişiyor.

MİNİ-PERC YÖNTEMİ

3 santimden büyük, bütün böbreği kaplayabilecek çok büyük taşlarda Mini-Perc yöntemiyle perkütan operasyonuna bağlı komplikasyon oranları oldukça azalıyor. Mini Perc, ciltten 0.3-0.5 santimlik kesi oluşturularak böbrek içine yine ince bir boruyla girme tekniğidir. Taşlar eritilerek/kırılarak tamamen temizlenir.

TEKRAR EDEBİLİR

Taş düşüren kişilerde, tekrar taş oluşma riski 5 yıl içinde, yüzde 50'dir. 10 yılda bu artık yüzde 80-90'a ulaşıyor. Dolayısıyla taşı bir kere düşürdükten sonra tekrarlama riski yarı yarıya var. Ayrıca bir kere Mini- Perc yöntemiyle tedavi edilen kişide tekrar taş oluşsa bile yine aynı yöntem kullanılarak tedavi edilebilir.