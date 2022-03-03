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    Uzman isim tek tek sıraladı: Görmeyi bu etkenler azaltıyor

    Op. Dr. Ercan Sağlam, görmeyi azaltan nedenleri anlatıyor. Körlükten korunmak için erken muayenenin önemine değiniyor. Sağlam, diyabet, sarı nokta, glokom, katarakt, kaza ve yaralanmalar sonradan olma körlük nedenleri olduğunu söylüyor.

    Tehlikeyi erkenden görün

    Doğuştan olabileceği gibi çeşitli nedenlerden dolayı sonradan da körlük gelişebiliyor. Genetik, hamilelikte annenin geçirdiği hastalıklar, erken doğum, akraba evlilikleri ve benzeri nedenler sonucu göz dokularının tam gelişmemesi, görme siniri ve retinanın gelişim bozuklukları ve hastalıkları, doğuştan körlük nedenlerini oluşturuyor.

    Op. Dr. Ercan Sağlam, diyabet, sarı nokta, glokom, katarakt, kaza ve yaralanmalar sonradan olma körlük nedenleri olduğunu söylüyor. Önemli bilgiler veriyor:

    HER 3 KİŞİDEN 1'İNDE VAR
    Tüm dünyada ekonomik refahın artması, beslenme alışkanlıklarının değişmesi sonucu diyabetik hasta sayısı artmaktadır. Bu nedenle, diyabete bağlı körlük oranı da gelişen tedavi yöntemlerine rağmen artmaktadır.

        Halk arasında sarı nokta hastalığı da dediğimiz yaşa bağlı maküla dejenerasyonu hastalığı, 70-75 yaş üstü grupta her 3 kişiden birinde görülmektedir. Yaş ve kuru tip olarak gördüğümüz bu hastalıkta, son 20 yıl içinde gelişen tedavi yöntemleri sayesinde günümüzde yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır.

        AİLEDEN MİRAS
        Glokom ise genelde başlangıç dönemlerinde belirti vermeyip ancak düzenli göz muayenelerinde tespit edilebilir. Bu nedenle, ailesinde glokom hastalığı olanlar bu konuda daha dikkatli olmalı ve düzenli olarak göz muayenesi olmalılardır. Katarakt ise zaten tedavisi olan bir durumdur ve günümüzde uygulanan modern ameliyat yöntemleri ile hastalar başarıyla tedavi edilmektedir. Hatta ameliyat öncesi gözlük kullanan hastalar, katarakt ameliyatı sonucu gözlüklerinden tamamen kurtulabilirler.

        NELER YAPMALIYIZ?
        Doğumdan sonra 6 ile 12. ay arasında ilk göz muayenesi şarttır. Daha sonra belirli aralıklarla yaşam boyu göz muayenesi olunmalıdır.
        Ailesinde ciddi göz hastalığı olanlar daha dikkatli olmalıdır. Kalp, tansiyon ve diyabet gibi ciddi sistemik hastalığı olanlar göz muayenelerini kesinlikle ihmal etmemelidirler. Beslenme biçimine dikkat edilmeli, bol sıvı alınmalı, antioksidandan zengin sebze ve meyve tüketilmeli gerekirse takviye olarak çeşitli vitaminler alınmalıdır.
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        Haberler Sağlık Uzman isim tek tek sıraladı: Görmeyi bu etkenler azaltıyor
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