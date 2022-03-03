Uzman isim tek tek sıraladı: Görmeyi bu etkenler azaltıyor

Doğuştan olabileceği gibi çeşitli nedenlerden dolayı sonradan da körlük gelişebiliyor. Genetik, hamilelikte annenin geçirdiği hastalıklar, erken doğum, akraba evlilikleri ve benzeri nedenler sonucu göz dokularının tam gelişmemesi, görme siniri ve retinanın gelişim bozuklukları ve hastalıkları, doğuştan körlük nedenlerini oluşturuyor.
Op. Dr. Ercan Sağlam, diyabet, sarı nokta, glokom, katarakt, kaza ve yaralanmalar sonradan olma körlük nedenleri olduğunu söylüyor. Önemli bilgiler veriyor:
HER 3 KİŞİDEN 1'İNDE VAR
Tüm dünyada ekonomik refahın artması, beslenme alışkanlıklarının değişmesi sonucu diyabetik hasta sayısı artmaktadır. Bu nedenle, diyabete bağlı körlük oranı da gelişen tedavi yöntemlerine rağmen artmaktadır.