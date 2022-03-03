Uzman isim tek tek sıraladı: Görmeyi bu etkenler azaltıyor

AİLEDEN MİRAS

Glokom ise genelde başlangıç dönemlerinde belirti vermeyip ancak düzenli göz muayenelerinde tespit edilebilir. Bu nedenle, ailesinde glokom hastalığı olanlar bu konuda daha dikkatli olmalı ve düzenli olarak göz muayenesi olmalılardır. Katarakt ise zaten tedavisi olan bir durumdur ve günümüzde uygulanan modern ameliyat yöntemleri ile hastalar başarıyla tedavi edilmektedir. Hatta ameliyat öncesi gözlük kullanan hastalar, katarakt ameliyatı sonucu gözlüklerinden tamamen kurtulabilirler.

NELER YAPMALIYIZ?

Doğumdan sonra 6 ile 12. ay arasında ilk göz muayenesi şarttır. Daha sonra belirli aralıklarla yaşam boyu göz muayenesi olunmalıdır.

Ailesinde ciddi göz hastalığı olanlar daha dikkatli olmalıdır. Kalp, tansiyon ve diyabet gibi ciddi sistemik hastalığı olanlar göz muayenelerini kesinlikle ihmal etmemelidirler. Beslenme biçimine dikkat edilmeli, bol sıvı alınmalı, antioksidandan zengin sebze ve meyve tüketilmeli gerekirse takviye olarak çeşitli vitaminler alınmalıdır.