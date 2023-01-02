Uzman isim hastalıklardan korunmak için tüketilmesi gereken besinleri sıralıdı

Soğuk hava, sağlığı da olumsuz etkiliyor. Uzman Diyetisyen Gözdenur Çavuş Uka, hastalıklardan korunmak için tüketilmesi gereken besinleri sıralıyor:

ZENCEFİL: Antioksidan kaynağıdır. C vitamininden de zengindir. Vücudu enfeksiyonlardan korur. Bağışıklığı güçlendirir. Öksürük ve kas ağrısına iyi gelir.

ZERDEÇAL: İçerisindeki kurkumin maddesi sayesinde bağışıklığı destekler. Günde bir yemek kaşığı kadar tüketildiğinde günlük demir ihtiyacının yüzde 16'sını karşılar. Kanserle de savaşır.

SEBZE-MEYVE: Sahip oldukları antioksidanlar sayesinde bağışıklığı güçlendirir. Vücut direncini artırır. Özellikle maydanoz, kuşburnu, yeşilbiber, greyfurt, portakal, mandalina, nar, limon, kivi, çilek, enginar ile havuç, ıspanak, domates, brokoli ve pırasada bulunur.

SARIMSAK-SOĞAN: Vücudumuzda üretilen çok güçlü bir antioksidan olan glutatyon, serbest radikalleri hücre içinde yok eder. Glutatyon üretimi, soğanın içinde bulunan 'cystein' maddesi ve sarımsak içerdiği 'allicin' sayesinde sağlanır. Beslenmenize soğan ve sarımsak tüketimini eklemek, bağışıklığı destekler.

FERMENTE GIDALAR: Kefir, yoğurt, turşu, zeytin içerdikleri yararlı mikroorganizmalarla bağışıklık sisteminin vazgeçilmezidir.

YAĞLI TOHUMLAR: Ceviz, badem, fındık antioksidandır. Günde 1 kase yağlı tohumla tüketilmelidir.

KETEN TOHUMU: Bitkisel bir Omega- 3 kaynağıdır. Bağışıklığı destekler.



ENFEKSİYONUN TAM ZAMANI

Yetişkinlerde sık görülen bakteriyel enfeksiyonlar, yaşam kalitesini düşürüyor. Bunların başında idrar yolu enfeksiyonu geliyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Yanaral, iklim ve hava koşullarının bu hastalığı tetiklediğini ve kışın en sık görülen rahatsızlıklardan biri olduğunu belirtiyor. "Soğuk havalarda vücutta sempatik sistem aktive olup, damarlar büzüşür, kalp atışı hızlanıp, idrar üretimi azalır. Böylelikle idrar yollarında enfeksiyonlarda yatkınlık oluşur" bilgisini veriyor. En sık 30'lu ve 60'lı yaşlarda görülen enfeksiyonlarının tedavisi hakkında şunları öneriyor: Düzenli sıvı alımı ve sağlıklı beslenmenin idrar yolu enfeksiyonları üzerinde olumlu etkileri var. Gerekli tetkik ve teşhis sonrası hemen tedavi seçeneği belirlenmeli ve tedavi süreci başlatılmalıdır.



SAĞLIĞIN ŞİFRESİ KIRMIZI

Doğal besinler, hem sağlığı hem de cildi koruyor. Cilt Uzmanı Ahmet Akın, kırmızı meyve ve sebzelerde bulunan likopenin, kolajen üretimini artırarak, hücrelerde DNA hasarını önlediğini ve hücrelerin daha iyi çalışmasına yardımcı olduğunu belirtiyor. Özellikle elma, portakal, vişne, çilek gibi kırmızı meyveler ve pancar, kırmızıbiber, havuç, kırmızı patates gibi kırmızı sebzelerin yaşlanmayı önlediğini belirtiyor. "Kırmızı meyvelerin içerdiği kolajen sayesinde cilt daha pürüzsüz ve sağlıklı olmaktadır. Güneşin zararlı UV ışınlarına, cilt yanıklarına ve yaşlanmaya karşı faydalı etkisi bulunur" bilgisini veriyor. Ayrıca kırmızı meyvelerin lifli içeriği sayesinde tok tuttuğunu ve kilo vermeye yardımcı olduğunu sözlerine ekliyor.



AYVA YİYİN GÜÇLENİN

Bolca C vitamini içeren ayva, kış aylarında ağızları tatlandırıyor. Kalbi kuvvetlendiren ve çarpıntıyı gideren ayva, ağız kokusunu önlüyor. Balla yendiğinde ishali, kabızlığı ve bağırsak enfeksiyonunu iyileştiriyor. Kolesterolü dengeliyor. Karaciğer sağlığını koruyor. Göz enfeksiyonlarına ve varise iyi geliyor. Yorgunluğu alan ayva, kronik öksürüğü de iyileştiriyor.



HURMAYLA HAFIZANI BESLE

Besleyici içeriği ile bilinen hurmada bolca folik asit, demir ve fosfor bulunuyor. İçeriğindeki yüksek lif sayesinde kolon, göğüs ve rahim kanserine karşı koruma sağlıyor. Kalp sağlığını koruyor. Tok tutan hurma, kilo vermeye yardımcı oluyor. Güçlü antioksidan etkisiyle yaşlanmayı geciktiriyor. Anne sütünü artırıyor. Öksürüğü keserek vereme karşı koruma sağlıyor. Kısırlığı bitiriyor. Hafızayı güçlendiriyor.



OBEZİTE NASIR SEBEBİ

Hastalıklar, vücutta neden olduğu şikayetlerle belirti veriyor. Ayak Hastalıkları Uzmanı Emma McConnachie, kronik hastalıkların ayakta yol açtığı sıkıntılara değiniyor.

KEMİK ÇIKIKLIĞI: Ayak baş parmağın hemen yanında görülür. Genellikle genetiğe bağlıdır. İltihaplı eklem romatizması hastalarında da görülür. ŞİŞLİK: Diyabet, kalp karaciğer ve akciğer hastalıklarından kaynaklanır.

NASIR: Cilt aşısı basınç ve sürtünmeye bağlı kaldığında ortaya çıkar. Diyabet ve obezite tetikler.

SOĞUK AYAKLAR: Bir türlü ısınmayan ayaklar, dolaşım bozukluğundan kaynaklanır.

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