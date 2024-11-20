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2 ila 5 yaş grubu arasındaki çocuklarda sık görülüyor: Hastalık 7 belirtiyle ortaya çıkıyor

Halk dilinde kan kanseri olarak bilinen lösemi, dünya genelinde çocukluk çağındaki kanserlerde en sık gözlenen kanser türünü oluşturuyor. Ülkemizde çocukluk çağında yılda 65 bin lösemi tanısı konuluyor. Çocuk Hematolojisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Fettah, 2 ila 5 yaş grubu arasındaki çocuklarda sık görüldüğünü ve hastalığın 7 belirtisine dikkat çekti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Kasım 2024
2 ila 5 yaş grubu arasındaki çocuklarda sık görülüyor: Hastalık 7 belirtiyle ortaya çıkıyor

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Halk dilinde kan kanseri olarak bilinen lösemi, dünya genelinde çocukluk çağındaki kanserlerde en sık gözlenen kanser türünü oluşturuyor. Ülkemizde çocukluk çağında yılda 65 bin lösemi tanısı konuluyor. Çocuk Hematolojisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Fettah, "Lösemi bulaşıcı değildir. Çocuklarda, beslenmenin yanı sıra çevresel risk faktörü olarak radyasyona ve bazı kimyasallara maruz kalmak, lösemi riskini artırıyor. Lösemi genelde çocuklarımızda 2 ila 5 yaş arasında ortaya çıkmaktadır. Çocuklarımızda genellikle halsizlik, yorgunluk, çabuk yorulma, enfeksiyon, yüksek ateş, boyun bezelerinde şişlik, kemiklerde ağrı, karnında şişlik gibi bulgularla meydana gelebilir. Lösemi tedavi edilebilir bir hastalıktır. O yüzden ailelerimiz kaygıya kapılmasınlar. Bunlarla beraber destek tedavilerinde artışla beraber artık lösemi sağ kalımlarında da artış görüyoruz. Şu an Türkiye'de 5 yıllık sağ kalım oranlarını yüzde 80 civarındadır" diyor.

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