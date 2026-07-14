İnsan beyin kökü ilk kez ayrıntılı biçimde haritalandırıldı: 500’den fazla doku örneğiyle üç boyutlu atlas oluşturuldu
İnsan beyninin en kritik bölgelerinden biri olan beyin köküne ilişkin kapsamlı bir çalışma, nörobilim alanında önemli bir adım olarak öne çıktı. Hindistan'daki araştırmacılar, gelişmiş görüntüleme teknikleri ve üç boyutlu yeniden yapılandırma yöntemlerini bir araya getirerek şimdiye kadar hazırlanan en ayrıntılı insan beyin kökü atlasını oluşturdu.
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