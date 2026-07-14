NÖROLOJİK HASTALIKLARIN ARAŞTIRILMASINA KATKI SAĞLAYABİLİR

Beyni omuriliğe bağlayan beyin kökü; solunum, kalp atışı, uyku, uyanıklık ve hareket gibi yaşam için kritik işlevleri kontrol ediyor. Uzmanlar, bu bölgenin ayrıntılı şekilde haritalandırılmasının Alzheimer, Parkinson ve inme başta olmak üzere birçok nörolojik hastalığın mekanizmalarının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabileceğini değerlendiriyor.