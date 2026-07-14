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İnsan beyin kökü ilk kez ayrıntılı biçimde haritalandırıldı: 500’den fazla doku örneğiyle üç boyutlu atlas oluşturuldu

İnsan beyninin en kritik bölgelerinden biri olan beyin köküne ilişkin kapsamlı bir çalışma, nörobilim alanında önemli bir adım olarak öne çıktı. Hindistan'daki araştırmacılar, gelişmiş görüntüleme teknikleri ve üç boyutlu yeniden yapılandırma yöntemlerini bir araya getirerek şimdiye kadar hazırlanan en ayrıntılı insan beyin kökü atlasını oluşturdu.

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18 aylık çalışmada yüzlerce doku örneği analiz edildi

Yaklaşık 18 ay süren çalışmada cenin, çocuk ve yetişkinlere ait yüzlerce doku örneği analiz edildi. Elde edilen dijital atlasın, Alzheimer, Parkinson ve inme gibi nörolojik hastalıkların daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

Beyin kökü üç boyutlu olarak haritalandırıldı

BEYİN KÖKÜ ÜÇ BOYUTLU OLARAK HARİTALANDIRILDI

BBC'nin aktardığı bilgilere göre, Hindistan'daki Sudha Gopalakrishnan Beyin Merkezi (SGBC) bünyesinde görev yapan bilim insanları, "ANCHOR" (İnsan Beyin Kökünün Nörokimyasal Karakterizasyon Atlası) adlı projeyi hayata geçirdi. Çalışma kapsamında insan beyin kökü, üç boyutlu yeniden yapılandırma teknolojisi kullanılarak ayrıntılı şekilde dijital ortama aktarıldı.

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500’den fazla doku örneği kullanılarak dijital atlas oluşturuldu

18 AY BOYUNCA YÜZLERCE DOKU ÖRNEĞİ İNCELENDİ

Yaklaşık 20 araştırmacının görev aldığı proje 18 ay sürdü. Bilim insanları, beynin 200'den fazla kesitini detaylı biçimde analiz ederek manyetik rezonans görüntüleme (MRI) verilerini mikroskobik anatomik incelemelerle birleştirdi. Bu veriler, üç boyutlu yeniden yapılandırma sistemi sayesinde tek bir dijital atlas altında toplandı.

Araştırmada cenin, çocuk ve yetişkin bireylere ait 500'den fazla doku örneği kullanıldı. Böylece insan beyin köküne ilişkin bugüne kadar oluşturulan en kapsamlı üç boyutlu dijital atlas ortaya çıkarıldı.

200’den fazla sinir hücresi kümesi görüntülenebiliyor

200'DEN FAZLA SİNİR HÜCRESİ KÜMESİ GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR

Hazırlanan dijital atlas, araştırmacılara beyni hem genel yapısıyla hem de sinir hücreleri düzeyinde inceleme olanağı sunuyor. MRI verileriyle desteklenen sistem sayesinde 200'den fazla beyin hücresi kümesi ile sinir yolu ayrıntılı şekilde analiz edilebiliyor.

Yüksek çözünürlüklü yapı detaylı inceleme imkanı sunuyor

Bu yüksek çözünürlüklü yapı, beyin kökünün anatomik ve nörokimyasal özelliklerinin daha ayrıntılı incelenmesine imkan tanıyor.

Nörolojik hastalıkların araştırılmasına katkı sağlayabilir

NÖROLOJİK HASTALIKLARIN ARAŞTIRILMASINA KATKI SAĞLAYABİLİR

Beyni omuriliğe bağlayan beyin kökü; solunum, kalp atışı, uyku, uyanıklık ve hareket gibi yaşam için kritik işlevleri kontrol ediyor. Uzmanlar, bu bölgenin ayrıntılı şekilde haritalandırılmasının Alzheimer, Parkinson ve inme başta olmak üzere birçok nörolojik hastalığın mekanizmalarının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabileceğini değerlendiriyor.

Bulgular BioRxiv’de yayımlandı

BULGULAR BIORXIV'DE YAYIMLANDI

Araştırmanın sonuçları, bilimsel ön baskı çalışmalarının paylaşıldığı BioRxiv platformunda yayımlandı. Çalışmanın, gelecekte beyin araştırmalarında kullanılacak önemli bir referans kaynağı olması ve yeni tanı ile tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sunması bekleniyor.

Sena Demiröz
Sena Demiröz Takvim.com.tr Sağlık