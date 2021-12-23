Uzman doktordan kritik uyarı! Lifli gıdalar kanseri kovalar

Türkiye'de en çok görülen 5 kanser türünden birini bağırsak kanseri oluşturuyor. Erkeklerde daha fazla görülüyor. Op. Dr. İhsan Oruk, lifli gıda tüketimiyle birlikte kanserojen maddelerin bağırsakta birikmeyeceğini vurguluyor. Uyarılarda bulunuyor:

ETİ ÇOK PİŞİRMEYİN

Kültür olarak eti çok pişirerek yiyoruz. Bunlar kanserojen maddelerin açığa çıkmasına sebep oluyor. Sebze ve meyve tüketimimiz az. Bağırsak kanserinin en büyük etmenlerinden bir tanesi de lifli gıda tüketiminin az olmasıdır. Elma, armut, ahududu, yulaf, brokoli ve Brüksel lahanasında bolca bulunan lif, ne kadar çok olursa bağırsak muhteviyatı o kadar fazlalaşacak. Bağırsak içeriğinin durma süresi kısalacağı için çabuk boşalacaktır. Böylelikle kanserojen maddeler bağırsakta çok birikmeyecektir.

TEMPOLU YÜRÜYÜN

Egzersiz yapan bir toplum değiliz. Neredeyse markete bile arabayla gidecek hale geldik, eskiden böyle değildik. Bağırsakların en büyük ilaçlarından bir tanesi de harekettir. Ne kadar çok hareket ederseniz bağırsak da o kadar çalışacaktır. Günde yarım saat veya 1 saat tempolu yürüyüş yapmamız gerekiyor.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Her insanın günlük bir alışkanlığı vardır. Bazıları günde bir defa bazıları iki defa tuvalete çıkar. Yumuşak kıvamda olması gerekiyor. Eğer rutin işlerinizi devam ettirdiğiniz halde çıkışlarda farklılık varsa, her gün tuvalete çıkarken 2-3 günde bir çıkmaya başladıysanız, yumuşakken katılaşmaya yaşanıyorsa, kanlı çıkmaya başladıysa dikkatli olmak gerekiyor.