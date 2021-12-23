Türk kahvesi ömrü uzatır (Sağlık haberleri)

Sohbetleri tatlandıran Türk kahvesi, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Antioksidan içeriği ile hastalıklardan koruyan Türk kahvesi, konsantrasyonu artırıyor. Araştırmalar, günde 1 bardak Türk kahvesi içmenin ömrü uzattığını ve yaşlanmayı önlediğini gösteriyor. Tansiyonu dengeliyor. Kalbi güçlendiriyor.

KEMİKLERE KURU İNCİR

Yazın yaşı, kışın ise kurusuyla ağızları tatlandıran incir, cildi yeniler. Tansiyonu dengeler. Bağırsak hareketlerini düzenler. 1 bardak sütle birlikte tüketildiğinde ise kemikleri güçlendirir.

SİNİRLERE VİŞNE

Vişne, bağışıklık sistemini güçlendirir. Sinir sistemini düzenleyici etkisi vardır. Prostat ve kolon kanserine karşı koruma sağlar. Uykusuzluğa karşı oldukça faydalıdır.

BULANTIYA ANASON

Kan basıncını kontrol altında tutar. Kalp üzerinde oluşabilecek baskıyı azaltır. İştahsızlığı ve bulantıyı giderir. Sakinleştirici etkisi sayesinde sinirleri yatıştırır. Solunumu kolaylaştırır. İdrarı artırır.