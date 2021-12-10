Uzman doktor uyardı! Dudak dolguları körlüğe yol açabilir (Sağlık haberleri)

Dudak dolgusu, güzellik merkezlerinde sağlık personeli ve işin uzmanı olmayan kişiler tarafından yapıldığında kötü sonuçlar doğurabiliyor. Yanlış uygulanan dolgu materyalleri geri dönüşü olmayan doku ölümlerine ve körlüğe kadar varan problemlere yol açabiliyor. Uz. Dr. Aykut Aldemir, "Hyoropen kullanımı direkt dolgunun deri altına, dudak bölgesine yoğun bir şekilde uygulanmasıyla sonuçlanıp, sonrasında yoğun komplikasyonlar olabiliyor. Bu tarz işlemler mutlaka hekimler tarafından yapılmalıdır" diyor.

YOĞURT TANSİYONU UNUT

Güney Avustralya Üniversitesi'nde yürütülen yeni araştırmaya göre her gün bir doz yoğurt tüketmenin yüksek tansiyonu kontrol altına almaya yardımcı olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, "Yoğurt, kan basıncını azaltabilir. Bunun sebebi, içinde kalsiyum, magnezyum ve potasyumun da bulunduğu bir dizi mikrobesin içermesi" diyor. Yoğurt, ayrıca yağ yakıcı özelliğinden ötürü zayıflatıyor. Vücut direncini artırıyor. Sindirim sistemi, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyor.

VARİKOSELE YENİLME

Günümüzde çiftlerin büyük kısmı, çocuk sahibi olamamaktan yakınıyor. Sperm kalitesini düşürerek kısırlığa neden olan varikosel, erkeklerin yüzde 15'ini etkiliyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Tolga Akman, bu hastalığın belirti vermeden ilerlediğini söylüyor. "Çocuğu olmayan erkeklerin yüzde 40'ında neden varikoseldir. Varikosel, testis torbasında kirli kanı toplayan damarların genişlemesidir. Varikoselin tek tedavisi ameliyattır" bilgisini veriyor. Cerrahi müdahaleden sonra hastaların iyileşme şansının yüzde 80 olduğunu belirtiyor.

HUZUR BIRAKMIYOR

Günlük hayatı etkileyen huzursuz bağırsak sendromu, karın ağrısı ve dışkılama bozuklukları ile belirti veriyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdülkerim Özakay, bu hastalığın kadınlarda daha çok görüldüğünü söylüyor. Sık sık yemek yemenin ve egzersiz yapmanın bağırsakların çalışmasını düzenlediğini vurguluyor. Bol sıvı tüketimi ve düzenli uykuyu öneriyor.

ADET SANCISINA AYNISEFA

Yüzyıllardır şifa kaynağı olarak kullanılan aynısefa çiçeğinden elde edilen yağ, enfeksiyonlarla mücadele eder. Vücudu tepeden tırnağa onarır. Hastalıklara savaş açar. Eklem ve kemik sağlığını korur.

KARACİĞER DOSTU REYHAN

Reyhan, solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Kalp sağlığını destekler. Kolesterolü ve tansiyonu dengeler. Stresle savaşır. Karaciğeri güçlendirir. Öksürüğü bitirir.

KOLESTEROLE KARŞI BARBUNYA

Barbunya, kötü kolesterolü düşürerek kalp sağlığını korur. İçerdiği doymamış yağ asitleri sayesinde özellikle damarlardaki iltihaplanmayı sıfıra indirir. Böylece inme ve kalp krizi gibi ciddi problemlerin yaşanma oranını azaltır. Ayrıca kum ve taş oluşumunu engeller.