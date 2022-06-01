Uzman doktor uyardı! Büyük göbek siroz demek

500'DEN FAZLA GÖREVİ VAR

Karnımızın sağ üst tarafından bulunan karaciğer, kandaki toksinleri temizliyor. Vücudun detoks sistemine yardımcı oluyor. Protein, karbonhidrat, yağ ve vitaminlerin yanı sıra ilaçların da vücutta işlem görmesine yardımcı olan, kanın pıhtılaşmasında da rol oynuyor. 500'e yakın görevi bulunan bu organın sağlıklı olması, tüm vücudu etkiliyor.