Uzman doktor uyardı! Büyük göbek siroz demek

Modern hayat hastalıkları da beraberinde getiriyor. Bunun başında, karaciğer yağlanması geliyor. Ülkemizde her 4 kişiden birinde görülen bu hastalık artan hareketsizlik ve kalorili beslenme alışkanlıkları nedeniyle ortaya çıkıyor. Dr. Ozan Kocakaya, şu bilgileri paylaşıyor...
500'DEN FAZLA GÖREVİ VAR
Karnımızın sağ üst tarafından bulunan karaciğer, kandaki toksinleri temizliyor. Vücudun detoks sistemine yardımcı oluyor. Protein, karbonhidrat, yağ ve vitaminlerin yanı sıra ilaçların da vücutta işlem görmesine yardımcı olan, kanın pıhtılaşmasında da rol oynuyor. 500'e yakın görevi bulunan bu organın sağlıklı olması, tüm vücudu etkiliyor.
Karaciğer yağlanması ise bu organı oluşturan hücrelerin içinde yağ birikmesi olarak tanımlanıyor. Alkolün yanı sıra fazla kilo, diyabet, yüksek kolesterol ve bazı tedaviler karaciğeri yağlandırabiliyor. Karaciğer yağlanması, genellikle belirti vermiyor. Başka nedenlerle yapılan tetkikler ve taramalar sonucunda ortaya çıkıyor. Hastalığın tanısı, muayene ve üst karın ultrasonografisi ile konuyor.