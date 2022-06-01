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    Uzman doktor uyardı! Büyük göbek siroz demek

    Fazla kilo, diyabet ve kolesterol, karaciğer yağlanmasına neden oluyor. Zamanında tedavi edilmeyen bu hastalık ise siroza dönüşebiliyor! Çare, bol sebze ve meyve tüketmekten geçiyor.

    Büyük göbek siroz demek

    Modern hayat hastalıkları da beraberinde getiriyor. Bunun başında, karaciğer yağlanması geliyor. Ülkemizde her 4 kişiden birinde görülen bu hastalık artan hareketsizlik ve kalorili beslenme alışkanlıkları nedeniyle ortaya çıkıyor. Dr. Ozan Kocakaya, şu bilgileri paylaşıyor...

    500'DEN FAZLA GÖREVİ VAR
    Karnımızın sağ üst tarafından bulunan karaciğer, kandaki toksinleri temizliyor. Vücudun detoks sistemine yardımcı oluyor. Protein, karbonhidrat, yağ ve vitaminlerin yanı sıra ilaçların da vücutta işlem görmesine yardımcı olan, kanın pıhtılaşmasında da rol oynuyor. 500'e yakın görevi bulunan bu organın sağlıklı olması, tüm vücudu etkiliyor.

    Karaciğer yağlanması ise bu organı oluşturan hücrelerin içinde yağ birikmesi olarak tanımlanıyor. Alkolün yanı sıra fazla kilo, diyabet, yüksek kolesterol ve bazı tedaviler karaciğeri yağlandırabiliyor. Karaciğer yağlanması, genellikle belirti vermiyor. Başka nedenlerle yapılan tetkikler ve taramalar sonucunda ortaya çıkıyor. Hastalığın tanısı, muayene ve üst karın ultrasonografisi ile konuyor.

        SAKIN İHMAL ETMEYİN
        İhmale         gelmeyen karaciğer yağlanması tedavi edilmediğinde siroza dönüşebiliyor. Sirozun belirtileri arasında ise bacaklarda şişlik, karında sıvı birikimi, nefes darlığı ve yorgunluk yer alıyor. Bu nedenle yağlı karaciğere bağlı iltihabi hasarı olanların düzenli aralıklarla doktora görünmesi gerekiyor.

        TEDAVİSİ SAĞLIKLI BESLENMEK
        Bu         hastalık erken tedavi ile durdurulabiliyor. Hastaların kilo vermeleri, kan şekeri ve kolesterol düzeylerini kontrol altına almaları gerekiyor. Yağlanma problemi yaşayan birçok hastanın yaşam tarzında değişiklik yapması öneriliyor. Bunun yolu meyve ve sebzeden zengin beslenmekten geçiyor. Un, şeker ve hayvansal gıdaların kısıtlı alındığı "Akdeniz tipi" beslenmek karaciğer sağlığını koruyor. Egzersiz de karaciğerin düzelme sürecini hızlandırıyor.
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        Haberler Sağlık Uzman doktor uyardı! Büyük göbek siroz demek
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