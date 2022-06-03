Türk doktordan kanser teşhisinde devrim gibi buluş! Sadece 5 dolara yakalıyor

HEM HIZLI HEM UCUZ

Kanserli kan hücrelerinin, sağlıklı beyaz kan ve kırmızı kan hücrelerine göre çok daha hafif olduğunu anlatan Durmuş, geliştirdikleri sistemin bu farklılıktan yola çıkarak kanda olmaması gereken sağlıksız hücrelerini kolaylıkla bulduğunu kaydetti. Kanser teşhisi ve tedavisinin pahalı olduğu günümüzde, çipin maliyeti de oldukça düşük tutulmuş. Çipin, buzdolabı üzerinde kullanılan mıknatıslar kadar güçsüz iki mıknatıs ve plastik parçalardan oluştuğunu anlatan Doktor Durmuş, "Bir çipin bize yapım maliyeti 5 dolar" dedi.