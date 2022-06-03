Türk doktordan kanser teşhisinde devrim gibi buluş! Sadece 5 dolara yakalıyor

Stanford Üniversitesi'nde kendi laboratuvarında çalışmalarını yürüten Doçent Doktor Gözde Durmuş, kanserli hücreleri hızlı ve ucuz şekilde tespit edebilen manyetik çip geliştirdi. Durmuş geliştirdiği teknolojinin, "kanda gezen ve kanserin bir organdan diğerine taşınmasına neden olan hücreleri ayıkladığını" anlattı.
'Amerika'nın Sesi' internet sitesine konuşan Durmuş, kanda bu hücreleri seçmenin teknolojik olarak çok zor olduğunu ancak geliştirdikleri teknolojik yenilikle bunun hızlı ve çabuk şekilde yapılabildiğini söyledi.
Durmuş'un geliştirdiği çip, kanseri taşıyan hücreleri ayıklıyor.