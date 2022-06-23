Uyurken ışığa dikkat! (Sağlık haberleri)

ABD Chicago'daki Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi, ilginç bir araştırmaya imza attı. Uyku sırasında loş ışığa bile maruz kalmanın, uyku kalitesi üzerindeki etkisi nedeniyle yetişkinlerde ciddi sağlık sorunları riskini artırdığı ortaya çıktı. Prof. Phyllis Zee, "Sonuçlarımız, uyku sırasında herhangi bir miktarda ışığa maruz kalmanın, yaşlı erkek ve kadınlarda diyabet, obezite ve hipertansiyon prevalansının daha yüksek olmasıyla ilişkili olduğunu gösteriyor" dedi.

KAYISI MUCİZESİ

Kayısı, cildinizi sağlıklı ve parlak tutar. Yaşlanma belirtilerinden korur. Cildinizi nemlendirir ve yumuşatır. Cildinizi pürüzsüzleştirir. Parlak bir ışıltı verir. Zararlı ışınlardan korur.

KANSIZLIĞA BULGUR

İçerdiği protein ile bulgur, diyabetten korur. Hazımsızlığı bitirir. Dokuları güçlendirir. Cildi besler. Parlaklık verir. Tokluk hissi sağlar.

KOLESTEROLE LEBLEBİ

Şifa deposu leblebi, açlığı giderir. Kalbi kuvvetlendirir. Kötü kolesterolü düşürür. Hafızayı güçlendirir. Bağışıklığı destekler. Enerji verir.