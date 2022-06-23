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    Uyurken ışığa dikkat! (Sağlık haberleri)

    ABD Chicago'daki Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi, ilginç bir araştırmaya imza attı. Uyku sırasında loş ışığa bile maruz kalmanın, uyku kalitesi üzerindeki etkisi nedeniyle yetişkinlerde ciddi sağlık sorunları riskini artırdığı ortaya çıktı.

    Uyurken ışığa dikkat!

    ABD Chicago'daki Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi, ilginç bir araştırmaya imza attı. Uyku sırasında loş ışığa bile maruz kalmanın, uyku kalitesi üzerindeki etkisi nedeniyle yetişkinlerde ciddi sağlık sorunları riskini artırdığı ortaya çıktı. Prof. Phyllis Zee, "Sonuçlarımız, uyku sırasında herhangi bir miktarda ışığa maruz kalmanın, yaşlı erkek ve kadınlarda diyabet, obezite ve hipertansiyon prevalansının daha yüksek olmasıyla ilişkili olduğunu gösteriyor" dedi.

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    Haberler Sağlık Uyurken ışığa dikkat! (Sağlık haberleri)
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