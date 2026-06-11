Uykusuzluk kalbi vuruyor! Çarpıntıda ihmal edilmemesi gereken 8 önemli sinyal
Günümüzde basit gibi görünen kötü alışkanlıklar, hayatımızı tehlikeye atabiliyor. Prof. Dr. Mert İlker Hayıroğlu, "Uykusuzluk kalp çarpıntısına zemin hazırlıyor" diyor. Çarpıntıda ihmale gelmez 8 sinyali anlatıyor.
Giriş Tarihi:
Modern yaşamın yol açtığı düzensiz uyku alışkanlıkları, sigara, yoğun stres, sağlıksız beslenme, hareketsizlik, kronik hastalıklar ve aşırı kafein tüketimi gibi etkenler kalp sağlığını olumsuz etkiliyor. Özellikle son yıllarda giderek yaygınlaşan uykusuzluk sorunu, kalp ritminde bozulmalara ve çarpıntı şikayetlerine zemin hazırlayabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mert İlker Hayıroğlu, kalp çarpıntısında ihmale gelmez 8 sinyali anlatıyor.
Önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:
Önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:
GÖĞÜS AĞRISI
Kalp çarpıntısıyla birlikte göğüste baskı, sıkışma ya da ağrı hissedilmesi kalpdamar hastalıklarının habercisi olabiliyor. Özellikle ağrının kola, sırta veya çeneye yayılması riskli durumlara işaret edebiliyor.
NEFES DARLIĞI
Çarpıntıyla birlikte nefes almakta zorlanılması, kalbin yeterince verimli çalışamadığını gösterebiliyor. Merdiven çıkarken ya da kısa yürüyüşlerde bile nefes nefese kalınması dikkat gerektiriyor
.
BAŞ DÖNMESİ VE BAYILMA HİSSİ
Kalp ritmindeki bozukluklar beyne giden kan akışını etkileyebiliyor. Bu nedenle çarpıntıyla birlikte baş dönmesi, göz kararması ya da bayılma hissi yaşanması durumunda kardiyoloji uzmanına başvurmakta fayda var.
SOĞUK TERLEME
Aniden başlayan yoğun terleme bazı kalp problemlerinde görülebiliyor. Özellikle çarpıntıyla birlikte gelişen soğuk terleme acil değerlendirme gerektirebiliyor.
HALSİZLİK VE YORGUNLUK
Kişinin kendini normalden çok daha yorgun hissetmesi, günlük aktivitelerde bile zorlanması kalbin düzensiz çalıştığını düşündürebiliyor. Bu nedenle herhangi bir aktivite olmadan ortaya çıkan halsizlik ve aşırı yorgunluk şikayetlerini ihmal etmemek gerekiyor.
DÜZENSİZ NABIZ HİSSİ
Kalbin bazen çok hızlı, bazen de düzensiz atıyormuş gibi hissedilmesi ritim bozukluklarının işareti olabiliyor. Özellikle sık tekrar eden düzensizliklerde kontrol şart.
ÇARPINTININ UZUN SÜRMESİ
Birkaç saniyelik kısa çarpıntılar çoğu zaman geçici nedenlerden kaynaklanabiliyor. Ancak dakikalarca süren ya da sık sık tekrarlayan çarpıntılar ileri inceleme gerektirebiliyor.
DİNLENİRKEN ORTAYA ÇIKMASI
Egzersiz ya da heyecan olmadan, özellikle istirahat halinde gelişen çarpıntıların, bazı kalp ritim bozukluklarına işaret edebiliyor. Bu durumda mutlaka doktora başvurulması gerekiyor.
KALP RİTMİ BOZUKLUĞUNDA YENİ NESİL TEDAVİ
Prof. Dr. Mert İlker Hayıroğlu, "Üç boyutlu haritalama sistemleri sayesinde kalpteki ritim bozukluğunun kaynağını daha net tespit edebiliyoruz ve uzun vadede daha yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Tedavide pil ihtiyacı yoksa, hastaların büyük bir kısmında ablasyon yöntemleri uygulanabiliyor." dedi.
Dilek Demir Takvim.com.tr Sağlık