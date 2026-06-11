Dünya Kupası'nda gözler sadece sahada değil: Uzmanlar salgın riskine karşı uyardı!
Kuzey Amerika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda salgın hastalık riski nedeniyle sağlık ekipleri alarm durumuna geçti. ABD, Kanada ve Meksika'da artış gösteren kızamık vakaları ve sivrisinek kaynaklı hastalıklar milyonlarca taraftarın bir araya geldiği dev turnuva öncesi endişe yaratıyor. Uzmanlar Ebola iddialarına açıklık getirirken stadyum ve havalimanlarında atık su analizleriyle erken uyarı sistemi kuruldu.
Hızlı Özet Göster
- 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında ABD, Kanada ve Meksika'da sağlık otoriteleri olası salgın risklerine karşı alarm durumuna geçti.
- Pan Amerikan Sağlık Örgütü, Dünya Kupası öncesinde kızamık vakalarındaki artışa dikkat çekti ve Meksika'da 11 binden fazla vaka kaydedildi.
- Ebola'nın yayılma ihtimali düşük görülürken, uzmanlar kızamık gibi daha yaygın enfeksiyonların daha büyük tehdit oluşturduğunu belirtiyor.
- Dünya Kupası süresince sağlık otoriteleri atık su analizleriyle olası salgınları erken tespit etmeyi hedefliyor.
- Sağlık ekipleri, sivrisinek kaynaklı hastalıklar dahil olmak üzere farklı enfeksiyon risklerini de izliyor.
2026 FIFA Dünya Kupası milyonlarca taraftarı Kuzey Amerika'da bir araya getirirken, sağlık otoriteleri de olası salgın risklerine karşı alarm durumuna geçti. ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen turnuva boyunca stadyumlar, turistik noktalar ve eğlence merkezlerinde oluşacak yoğun insan hareketliliğinin bazı bulaşıcı hastalıkların yayılmasını kolaylaştırabileceği belirtiliyor.
Uzmanlara göre en dikkat çeken risklerden biri sıcak hava dalgaları olsa da, sağlık ekipleri kızamık başta olmak üzere çok sayıda enfeksiyon hastalığını yakından takip ediyor. Yetkililer, olası salgın belirtilerini erken tespit edebilmek için atık su analizlerinden hastane başvurularına kadar farklı veri kaynaklarını izliyor.
KIZAMIK EN BÜYÜK ENDİŞELERDEN BİRİ
Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO), Dünya Kupası öncesinde yayımladığı uyarıda kızamık vakalarındaki artışa dikkat çekti. Kuruma göre Meksika'da bu yıl 11 bini aşkın kızamık vakası kaydedilirken, Kanada'da da hastalığın yayılımı sürüyor.
ABD'de ise yılın ilk aylarından bu yana 2 binden fazla kişinin kızamığa yakalandığı bildirildi. Uzmanlar, hastalığın döküntü ortaya çıkmadan önce bulaşabilmesi nedeniyle büyük organizasyonlarda ekstra risk oluşturduğunu vurguluyor.
Georgetown Üniversitesi'nden küresel sağlık uzmanı Rebecca Katz, geçmişte kızamığın çoğunlukla yurt dışından gelen vakalarla ilişkilendirildiğini ancak artık ABD'deki yerel salgınların da uluslararası endişe yarattığını söyledi.
EBOLA DEĞİL, DAHA YAYGIN HASTALIKLAR ÖN PLANDA
Son dönemde Afrika'da görülen Ebola vakaları nedeniyle Dünya Kupası sırasında bu hastalığın yayılabileceğine yönelik sorular gündeme gelirken, uzmanlar asıl tehdidin daha yaygın enfeksiyonlar olduğuna dikkat çekiyor.
Brown Üniversitesi'nden Dr. Craig Spencer, kamuoyunun Ebola'ya odaklandığını ancak kızamık ve diğer bulaşıcı hastalıkların çok daha gerçekçi riskler oluşturduğunu belirtti.
Uzmanlara göre Ebola'nın yayılma ihtimali düşük görülüyor. Hastalık, kızamık veya solunum yolu virüslerinin aksine hava yoluyla değil, semptom gösteren kişilerle doğrudan temas sonucu bulaşıyor.
ATIK SU ANALİZLERİYLE ERKEN UYARI SİSTEMİ KURULDU
Dünya Kupası süresince sağlık otoritelerinin en önemli araçlarından biri atık su analizleri olacak. Bilim insanları, bazı virüs ve bakterilerin genetik izlerinin atık sularda günler öncesinden tespit edilebildiğini belirtiyor.
Yetkililer, özellikle norovirüs, hepatit A ve rotavirüs gibi enfeksiyonların izlerini takip ederek olası salgınları hastanelerde yoğunluk oluşmadan önce belirlemeyi hedefliyor.
Dallas'ta yürütülen çalışmalarda uluslararası havalimanı da dahil olmak üzere farklı noktalardan örnekler alınırken, yalnızca belirli hastalıklara değil genel enfeksiyon göstergelerine odaklanıldığı ifade edildi.
SİVRİSİNEK KAYNAKLI HASTALIKLAR DA TAKİP EDİLİYOR
Sağlık ekipleri yalnızca kalabalık kaynaklı enfeksiyonları değil, sivrisineklerle taşınan hastalıkları da izliyor.
ABD'de düzenli olarak görülen Batı Nil Virüsü'nün yanı sıra dang humması ve chikungunya gibi farklı ülkelerde daha yaygın görülen hastalıklar için de ek testler gerçekleştiriliyor.
Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıkların sivrisinek popülasyonunu etkileyebileceği ve bunun bazı bölgelerde riski artırabileceği değerlendiriliyor.
AYLAR SÜREN HAZIRLIK YAPILDI
Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan şehirlerde sağlık kurumları uzun süredir olası senaryolara hazırlanıyor. Acil durum tatbikatları düzenlenirken, yerel yönetimler ve sağlık kuruluşları arasında koordinasyon mekanizmaları oluşturuldu.
Philadelphia Sağlık Komiseri Palak Raval-Nelson, tek bir hastalığa odaklanmadıklarını belirterek, farklı risk senaryolarına karşı gerekli altyapının hazır olduğunu söyledi.
Yetkililer, turnuva boyunca taraftarlara temel hijyen kurallarına dikkat etmeleri, belirtiler göstermeleri halinde sağlık kuruluşlarına başvurmaları ve özellikle kızamık aşılarının güncel olduğundan emin olmaları çağrısında bulunuyor.