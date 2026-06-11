Dünya Kupası'nda gözler sadece sahada değil: Uzmanlar salgın riskine karşı uyardı!

Dallas'ta yürütülen çalışmalarda uluslararası havalimanı da dahil olmak üzere farklı noktalardan örnekler alınırken, yalnızca belirli hastalıklara değil genel enfeksiyon göstergelerine odaklanıldığı ifade edildi.

Yetkililer, özellikle norovirüs, hepatit A ve rotavirüs gibi enfeksiyonların izlerini takip ederek olası salgınları hastanelerde yoğunluk oluşmadan önce belirlemeyi hedefliyor.

Dünya Kupası süresince sağlık otoritelerinin en önemli araçlarından biri atık su analizleri olacak. Bilim insanları, bazı virüs ve bakterilerin genetik izlerinin atık sularda günler öncesinden tespit edilebildiğini belirtiyor.

ABD, Kanada ve Meksika'da sağlık kurumları turnuva için özel hazırlık yaptı.

SİVRİSİNEK KAYNAKLI HASTALIKLAR DA TAKİP EDİLİYOR

Sağlık ekipleri yalnızca kalabalık kaynaklı enfeksiyonları değil, sivrisineklerle taşınan hastalıkları da izliyor.

ABD'de düzenli olarak görülen Batı Nil Virüsü'nün yanı sıra dang humması ve chikungunya gibi farklı ülkelerde daha yaygın görülen hastalıklar için de ek testler gerçekleştiriliyor.

Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıkların sivrisinek popülasyonunu etkileyebileceği ve bunun bazı bölgelerde riski artırabileceği değerlendiriliyor.