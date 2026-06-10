Yaşlanmayı tersine çevirmeyi amaçlayan bir gen terapisi ilk kez insanlarda test edildi

Tedavi, açık açılı glokom ve NAION gibi görme kaybına yol açan göz hastalıklarında güvenlik testleri için kullanılıyor.

Bilim insanlarının yıllardır laboratuvarda tartıştığı " hücreleri gençleştirme " fikri ilk kez bir insanda denendi. ABD'de geliştirilen yeni gen tedavisi, şimdilik yaşlanmayı durdurmak için değil, görme kaybına yol açan ciddi göz hastalıklarında güvenliği ölçmek için kullanılıyor.

YAŞLANMAYI DURDURMAK DEĞİL, HASARI ONARMAK HEDEFLENİYOR

Bu gelişme kulağa "gençlik tedavisi" gibi gelebilir. Ancak çalışma şu anda çok daha sınırlı ve dikkatli bir noktada duruyor.

Euronews'in haberine göre ABD merkezli Life Biosciences, ER-100 adını verdiği gen tedavisini ilk kez bir insana uyguladı. Tedavinin amacı, yaşlanmış veya hasar görmüş hücrelerde bozulan işleyişi yeniden düzene sokmak. İlk hedef ise cilt, kas ya da tüm vücut değil.

Tedavi ayrıca gözdeki optik sinire zarar veren ve görme kaybına yol açabilen hastalıklar için deneniyor.