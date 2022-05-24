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    Uykusuzluk başta sindirim sisteminde olmak üzere pek çok rahatsızlığa yol açıyor

    Uykusuzluk başta sindirim sistemi olmak üzere pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor. En az 7-8 saat uyumak çok önemli. İşte sizler için derlediğimiz 24 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Hazımsızlığı uykuda bitirin

    Uykusuzluk ise başta sindirim sistemi problemleri olmak üzere pek çok rahatsızlığa yol açıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, günde 7-8 saat uyumak gerektiğini söylüyor. Uyku bozuklukları nedeniyle iltihabi bağırsak hastalığı, ülser, reflü, şişkinlik, gaz ve kalın bağırsak kanserinin görüldüğüne dikkat çekiyor. "Araştırmalar, uyku bölünmesinin yağ kitlesi artışına yol açar. İnsülin direncini yükseltir" uyarısında bulunuyor.



    KANSIZLIĞIN İLACI MUTFAKTA
    Kansızlık, yani demir eksikliği toplumda en sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Bu sağlık sorunuyla mücadelede ilk adım doğru beslenmekten geçiyor. Dyt. Dilek Sivri, demir eksikliğini önlemek için demirden zengin besinlerin tüketilmesini öneriyor.

    ÇAYI AZALTIN, SEBZE YİYİN
    "Demir eksikliği için kırmızı et, balık, kümes hayvanları ve yumurta tüketilmelidir. Ayrıca; kuru baklagiller, kuru meyveler, pekmez, yağlı tohumlar, yeşil yapraklı sebzeler gibi hayvansal olmayan gıdalara her gün beslenmede yer verilmelidir" diyor. Çayda bulunan tanenler demirin vücutta emilimini azaltabileceğini söyleyen Dyt. Sivri, şöyle devam ediyor: Demir eksikliği olanlar, çayı açık olarak dilerlerse limonlu günde 1-2 fincan olarak tercih edebilirler.

    FISTIK GİBİ HAFIZA
    Damarları genişleten Antep fıstığı kolesterolü düşürür. Kalp sağlığını korur. Kan şekerini dengeler. Hipertansiyonu düşürür. Cildi nemlendirir. Beyin sağlığına da iyi gelir.

    REFLÜYE FESLEĞEN
    Güzel kokulu fesleğen, hazımsızlığı iyileştirir. Reflü şikayetlerini azaltır. Sindirimi hızlandırır. Hücreleri yenileyerek yaşlanmayı azaltır. İltihap söktürücüdür. Boğaz ağrısını keser.

    ÖKSÜRÜĞE ÇÖREK OTU
    Enfeksiyonla mücadele eden çörek otu, öksürüğü keser. İdrar solu hastalıklarına iyi gelir. Kan şekerini dengeler. Kalp krizi ve felç riskini azaltır. Hücreleri yenileyerek yaşlanmayı yavaşlatır.

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    Haberler Sağlık Uykusuzluk başta sindirim sisteminde olmak üzere pek çok rahatsızlığa yol açıyor
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