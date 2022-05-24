Uykusuzluk başta sindirim sisteminde olmak üzere pek çok rahatsızlığa yol açıyor





KANSIZLIĞIN İLACI MUTFAKTA

Kansızlık, yani demir eksikliği toplumda en sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Bu sağlık sorunuyla mücadelede ilk adım doğru beslenmekten geçiyor. Dyt. Dilek Sivri, demir eksikliğini önlemek için demirden zengin besinlerin tüketilmesini öneriyor.



ÇAYI AZALTIN, SEBZE YİYİN

"Demir eksikliği için kırmızı et, balık, kümes hayvanları ve yumurta tüketilmelidir. Ayrıca; kuru baklagiller, kuru meyveler, pekmez, yağlı tohumlar, yeşil yapraklı sebzeler gibi hayvansal olmayan gıdalara her gün beslenmede yer verilmelidir" diyor. Çayda bulunan tanenler demirin vücutta emilimini azaltabileceğini söyleyen Dyt. Sivri, şöyle devam ediyor: Demir eksikliği olanlar, çayı açık olarak dilerlerse limonlu günde 1-2 fincan olarak tercih edebilirler.



FISTIK GİBİ HAFIZA

Damarları genişleten Antep fıstığı kolesterolü düşürür. Kalp sağlığını korur. Kan şekerini dengeler. Hipertansiyonu düşürür. Cildi nemlendirir. Beyin sağlığına da iyi gelir.



REFLÜYE FESLEĞEN

Güzel kokulu fesleğen, hazımsızlığı iyileştirir. Reflü şikayetlerini azaltır. Sindirimi hızlandırır. Hücreleri yenileyerek yaşlanmayı azaltır. İltihap söktürücüdür. Boğaz ağrısını keser.



ÖKSÜRÜĞE ÇÖREK OTU

Enfeksiyonla mücadele eden çörek otu, öksürüğü keser. İdrar solu hastalıklarına iyi gelir. Kan şekerini dengeler. Kalp krizi ve felç riskini azaltır. Hücreleri yenileyerek yaşlanmayı yavaşlatır.

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