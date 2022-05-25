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    • Sağlık
    • 25.05.2022 11:05
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    • 25.05.2022 11:05
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    Demans evleri neler, nasıl teşhis edilir? Demans hastalığı neden olur, tedavisi var mı? Demans hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

    Demans hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Demans evleri neler, nasıl teşhis edilir? Demans hastalığı neden olur, tedavisi var mı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Oyuncu, kitap ve köşe yazarı, program sunuculuğu ile de hafızalara kazınan Pakize Suda'nın uzun zamandır ekranlarda olmama sebebinin demans hastalığı olduğu öğrenildi ve hastalık hakkında bilgiler merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    Demans hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

    Gündemde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında Demans hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Demans evleri neler, nasıl teşhis edilir soruları yer alıyor. Ekranların unutulmaz mutlu, keyifli siması Pakize Suda uzun zamandır ekranlara gelmiyordu ve hastalığından dolayı tedavi gördüğü öğrenildi. Sevenlerini üzen bu haber sonrasında Pakize Suda'nın hastalığının ne olduğuna ilişkin tüm bilgiler detaylıca araştırılmaya başlandı. Peki Demans evleri neler, nasıl teşhis edilir? Demans hastalığı neden olur, tedavisi var mı?

    DEMANS NEDİR, NEDEN OLUŞUR?

    Beyin, her biri farklı işlevlerden (örneğin hafıza, yargılama ve hareket) sorumlu olan birçok farklı bölgeye sahiptir. Belirli bir bölgedeki hücreler zarar gördüğünde, o bölge normal işlevlerini yerine getiremez.

    Demans hastalığı, beyin hücrelerinin zarar görmesinden kaynaklanır. Bu hasar, beyin hücrelerinin birbirleriyle iletişim kurma yeteneklerini engeller. Beyin hücreleri normal şekilde iletişim kuramadığında, düşünme, davranış ve duygular etkilenebilir.

    Farklı demans türleri, beynin belirli bölgelerindeki, belirli beyin hücre hasarı tipleri ile ilişkilidir. Örneğin, Alzheimer hastalığında, beyin hücrelerinin içindeki ve dışındaki bazı proteinlerin yüksek düzeyde olması, beyin hücrelerinin sağlıklı kalmasını ve birbirleriyle iletişim kurmasını zorlaştırır. Hipokampus adı verilen beyin bölgesi, beyindeki öğrenme ve hafızanın merkezidir ve bu bölgedeki beyin hücreleri Alzheimer hastalığında genellikle zarar gören ilk bölgedir. Bu yüzden hafıza kaybı genellikle Alzheimer'ın ilk semptomlarından biridir.

    DEMANS EVRELERİNE GÖRE BELİRTİLERİ NELER?

    Demansın semptomları erken evre orta evre ve geç (son) evre olarak sınıflandırılabilir.

    Erken evre: Demansın erken evresi genellikle göz ardı edilir çünkü çok yavaş ilerler. Yaygın semptomlar aşağıdakiler gibidir:

    unutkanlık,
    zamanı takip edememek,
    tanıdık yerlerde kaybolmak.
    Orta evre: Demans orta aşamaya ilerledikçe, işaretler ve semptomlar daha belirgin ve kısıtlayıcı hale gelir. Bu semptomlar

    son olayları ve insanların isimlerini unutmak,
    evde kaybolmak,

        iletişim konusunda artan zorluklarla karşılaşmak,
        kişisel bakım konusunda yardıma ihtiyaç duymak,
        gezinme ve tekrarlayan sorgulama dahil olmak üzere davranış değişikliklerinin yaşanması olarak sıralanabilir.
        Geç evre: Demansın geç evresi toplam bağımlılığa ve hareketsizliğe yakındır. Hafıza bozuklukları ciddi ve fiziksel belirti ve semptomlar daha belirgin hale gelir. Belirtiler şunları içerir:

        zaman ve mekandan habersiz olmak,
        akrabaları ve arkadaşları tanımakta güçlük çekmek,
        kişisel bakımda yardımsız yapamamak,
        yürüme zorluğu,
        saldırganlığı artırabilen davranış değişikliklerinin yaşanması.

        DEMANS HASTALIĞI TEDAVİSİ VAR MI?

        İlerleyici demans türlerinin çoğu tedavi edilemez ancak belirtileri ve semptomları yönetmenin bir takım yolları vardır.

        Aşağıdakiler demans semptomlarını geçici olarak iyileştirmek için kullanılır.

        Kolinesteraz inhibitörleri: Donepezil, rivastigmin ya da galantamin gibi bir takım ilaçlar hafıza ve karar verme sürecinde etkin olan bazı kimyasal habercilerin seviyelerini arttırarak çalışır. Öncelikle Alzheimer hastalığını tedavi etmek için kullanılsa da, bu ilaçlar vasküler demans, Parkinson hastalığı demansı ve Lewy vücut demansı gibi diğer demanslara da verilebilir. Yan etkileri mide bulantısı, kusma ve ishal olabilir. Diğer olası yan etkiler arasında yavaş kalp atışı, bayılma ve uyku bozuklukları yer alır.
        Memantin: Öğrenme ve hafıza gibi beyin fonksiyonlarına dahil olan bir başka kimyasal haberci olan glutamatın aktivitesini düzenleyerek çalışır. Bazı durumlarda memantin bir kolinesteraz inhibitörü ile reçete edilir.
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        Haberler Sağlık Demans evleri neler, nasıl teşhis edilir? Demans hastalığı neden olur, tedavisi var mı? Demans hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?
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