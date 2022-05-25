Demans evleri neler, nasıl teşhis edilir? Demans hastalığı neden olur, tedavisi var mı? Demans hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

Gündemde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında Demans hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Demans evleri neler, nasıl teşhis edilir soruları yer alıyor. Ekranların unutulmaz mutlu, keyifli siması Pakize Suda uzun zamandır ekranlara gelmiyordu ve hastalığından dolayı tedavi gördüğü öğrenildi. Sevenlerini üzen bu haber sonrasında Pakize Suda'nın hastalığının ne olduğuna ilişkin tüm bilgiler detaylıca araştırılmaya başlandı. Peki Demans evleri neler, nasıl teşhis edilir? Demans hastalığı neden olur, tedavisi var mı?
DEMANS NEDİR, NEDEN OLUŞUR?
Beyin, her biri farklı işlevlerden (örneğin hafıza, yargılama ve hareket) sorumlu olan birçok farklı bölgeye sahiptir. Belirli bir bölgedeki hücreler zarar gördüğünde, o bölge normal işlevlerini yerine getiremez.
Demans hastalığı, beyin hücrelerinin zarar görmesinden kaynaklanır. Bu hasar, beyin hücrelerinin birbirleriyle iletişim kurma yeteneklerini engeller. Beyin hücreleri normal şekilde iletişim kuramadığında, düşünme, davranış ve duygular etkilenebilir.
Farklı demans türleri, beynin belirli bölgelerindeki, belirli beyin hücre hasarı tipleri ile ilişkilidir. Örneğin, Alzheimer hastalığında, beyin hücrelerinin içindeki ve dışındaki bazı proteinlerin yüksek düzeyde olması, beyin hücrelerinin sağlıklı kalmasını ve birbirleriyle iletişim kurmasını zorlaştırır. Hipokampus adı verilen beyin bölgesi, beyindeki öğrenme ve hafızanın merkezidir ve bu bölgedeki beyin hücreleri Alzheimer hastalığında genellikle zarar gören ilk bölgedir. Bu yüzden hafıza kaybı genellikle Alzheimer'ın ilk semptomlarından biridir.
DEMANS EVRELERİNE GÖRE BELİRTİLERİ NELER?
Demansın semptomları erken evre orta evre ve geç (son) evre olarak sınıflandırılabilir.
Erken evre: Demansın erken evresi genellikle göz ardı edilir çünkü çok yavaş ilerler. Yaygın semptomlar aşağıdakiler gibidir:
unutkanlık,
zamanı takip edememek,
tanıdık yerlerde kaybolmak.
Orta evre: Demans orta aşamaya ilerledikçe, işaretler ve semptomlar daha belirgin ve kısıtlayıcı hale gelir. Bu semptomlar
son olayları ve insanların isimlerini unutmak,
evde kaybolmak,