Evliya Çelebi açıkladı 60’dan fazla faydası var! Boğaz ağrısının, ülserin, bronşitin kökünü kazıyor! Yalnızca 1 bardağı bile...

Meyan kökü , bilimsel adıyla "Glycyrrhiza glabra," Akdeniz ve Batı Asya'nın doğal bir hediyesidir. Bu tatlı kök, yaygın olarak "likirit" veya "yer elması" olarak bilinir ve dünya çapında popülerliğini arttırmaktadır. Geleneksel tıpta uzun bir geçmişe sahip olan meyan kökü, birçok kültürde çeşitli sağlık yararlarıyla ilişkilendirilmiştir. İşte faydaları...

Tatlandırıcı Olarak Kullanımı:

Evliya Çelebi'nin 70 faydasını vurguladığı meyan kökü doğal olarak şekerden 30-50 kat daha tatlıdır, bu özelliğiyle şekerleme ve likirit üretiminde ideal bir tatlandırıcı olarak öne çıkar. Likirit şekerleri, özellikle meyan kökünün eşsiz tadını ve tatlandırıcı gücünü kullanarak üretilir, bu da onları tatlı sevenler için vazgeçilmez hale getirir.

Geleneksel Tıpta Kullanımı:

Meyan kökü, geleneksel tıpta uzun bir geçmişe sahiptir ve çeşitli sağlık sorunları için doğal bir tedavi olarak görülmüştür. Boğaz ağrısı, mide ülseri, bronşit gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan meyan kökü, anti-enflamatuar ve rahatlatıcı özellikleriyle bilinir. Doğal bir adaptogen olarak, vücudu stresle başa çıkmaya yardımcı olabilir.