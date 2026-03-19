Modern yaşamın getirdiği hareketsiz hayat ve ayaküstü atıştırma alışkanlıkları, sindirim sistemimizin en büyük düşmanı haline geldi. Milyonlarca kişinin ortak derdi olan kabızlık şikayeti, aslında günlük hayatta yaptığımız küçük ama kritik hatalardan kaynaklanıyor. 'Bağırsaklarım çalışmıyor' diyenler için uzmanlar ezber bozan bir liste hazırladı. İşte bağırsak tembelliğine ne iyi gelir diyenlerin mutlaka uygulaması gereken, sindirim sistemini saat gibi çalıştıracak 10 altın kural.
Uzmanlar şikayetleri bitirecek önerileri sıralıyor:
1.Sağlıklı bağırsaklar için sabah açken 2 adet kuru kayısı yiyip üzerine 1 bardak ılık su içerek güne başlayın.
2. Probiyotikler bağırsaklara güç verir. Bu nedenle yoğurt, kefir, turşu tüketin.
3. Yüksek posa içeriğine sahip kurubaklagiller, bağırsakları çalıştırır. Kuru fasulye, nohut, yeşil mercimeği haftada 2 gün tüketilmelidir.
4.Bol su içmek, bağırsak hareketlerini hızlandırır.
5.Bazı durumlarda kahve, bağırsak tembelliğine yol açar. Günde 2-3 fincandan fazla tüketilmemelidir.
6. Her gün 20-30 dakika yürüyüş yapmak, kabızlık şikayetini azaltır.
7.Muz, pirinç lapası ve fast food yiyecekler kabızlığa yol açar. Uzak durun.
8. Fazla stres, bağırsak florasını bozar. Stresten kaçının.
9.Kepekli ürünler, kabızlığa yol açar. Bunun yerine tam tahıl, çavdar ve tam buğday ekmeği yiyin.
10.Bağırsağı tembelleştiren sinameki ve açlık otu gibi bitkilerde çare aramayın...