Bağırsakları saat gibi çalıştıran formül: 10 adımda kabızlığı bitirin!

Hatalı beslenme alışkanlıkları kabızlığın bir numaralı sebebi. Uzmanlar, bağırsak hareketlerini hızlandıracak ve sindirim sistemini düzene sokacak 10 altın öneriyi sıraladı. Sabah aç karnına yenen kuru kayısıdan, uzak durulması gereken 'masum' görünen gıdalara kadar kabızlığı bitiren tüm detaylar haberimizde...

  • Uzmanlar kabızlık şikayetine karşı sabah aç karnına 2 kuru kayısı ve 1 bardak ılık su içilmesini öneriyor.
  • Yoğurt, kefir ve turşu gibi probiyotik içeren gıdalar ile kuru fasulye, nohut ve yeşil mercimek gibi posalı besinlerin düzenli tüketilmesi gerekiyor.
  • Günde 20-30 dakika yürüyüş yapmak ve bol su içmek bağırsak hareketlerini hızlandırıyor.
  • Muz, pirinç lapası, fast food ve kepekli ürünlerden uzak durulması, bunun yerine tam tahıl ve çavdar ekmeği tüketilmesi öneriliyor.
  • Günde 2-3 fincandan fazla kahve içilmemesi ve stresli ortamlardan kaçınılması bağırsak sağlığı için önemli.

Modern yaşamın getirdiği hareketsiz hayat ve ayaküstü atıştırma alışkanlıkları, sindirim sistemimizin en büyük düşmanı haline geldi. Milyonlarca kişinin ortak derdi olan kabızlık şikayeti, aslında günlük hayatta yaptığımız küçük ama kritik hatalardan kaynaklanıyor. 'Bağırsaklarım çalışmıyor' diyenler için uzmanlar ezber bozan bir liste hazırladı. İşte bağırsak tembelliğine ne iyi gelir diyenlerin mutlaka uygulaması gereken, sindirim sistemini saat gibi çalıştıracak 10 altın kural.

Kuru kayısı ve ılık suyla bağırsakları nazikçe harekete geçirin.

Uzmanlar şikayetleri bitirecek önerileri sıralıyor:

1.Sağlıklı bağırsaklar için sabah açken 2 adet kuru kayısı yiyip üzerine 1 bardak ılık su içerek güne başlayın.

2. Probiyotikler bağırsaklara güç verir. Bu nedenle yoğurt, kefir, turşu tüketin.

3. Yüksek posa içeriğine sahip kurubaklagiller, bağırsakları çalıştırır. Kuru fasulye, nohut, yeşil mercimeği haftada 2 gün tüketilmelidir.

4.Bol su içmek, bağırsak hareketlerini hızlandırır.

5.Bazı durumlarda kahve, bağırsak tembelliğine yol açar. Günde 2-3 fincandan fazla tüketilmemelidir.

6. Her gün 20-30 dakika yürüyüş yapmak, kabızlık şikayetini azaltır.

7.Muz, pirinç lapası ve fast food yiyecekler kabızlığa yol açar. Uzak durun.

8. Fazla stres, bağırsak florasını bozar. Stresten kaçının.

9.Kepekli ürünler, kabızlığa yol açar. Bunun yerine tam tahıl, çavdar ve tam buğday ekmeği yiyin.

10.Bağırsağı tembelleştiren sinameki ve açlık otu gibi bitkilerde çare aramayın...

