Çay ve kahveyi abartmayın, kalbinizi yormayın AŞIRI ÇAY VE KAHVE TÜKETMEYİN Bayramda aşırı tüketilen çay ve kahve de kalple ilgili bazı problemlere yol açar. Fazla çay ve kahve tüketimi; çarpıntı, tansiyon bozukluklarına neden olduğu için özellikle kalp hastaları için zararlıdır. Yetersiz su tüketimi; baş dönmesi, halsizlik gibi şikayetleri beraberinde getirir. Günde 2.5 litre sıvı tüketilmelidir.

Günde en az 2.5 litre su içmeyi unutmayın. Çikolata ve tatlılar rafine şeker, doymuş yağ içerirler. Kalorileri fazla ve besin değerleri düşüktür. Bol doymuş yağ ve rafine şeker beli ve boynu sever, kısa sürede bu bölgelerde yağ olarak birikir, obezite ve şeker hastalığına yol açar. Bu yiyecekler tüketilecekse çok az miktarda yenilmelidir.

Et tüketiminde ölçüyü kaçırmayın, sebzeyi ihmal etmeyin. KAHVALTIDA ET YEMEYİN Etin kahvaltıda değil, öğle yemeğinde tüketilmesi sağlıklıdır. Porsiyon başına 100 gram kadar et idealdir. Fazlası özellikle ileri yaştakiler ve kronik hastalığı olanlar için zararlıdır. Karaciğer ve böbreği yorar, kabızlık yapar, kalp ve böbrek hastaları için fazlası tehlikelidir. Et yemeği ile birlikte bol sebze tüketilmelidir. En azından tabağınızın yarısı et yarısı sebze dolu olsun.

Kahvaltıda hafif beslenin ve güne dengeli başlayın. Eti bol limonlu yeşil salatayla tüketebilirsiniz.Salatadaki C vitamini, ette bulunan demirin emilimini sağlar ve zengin lif içeriği ile kabızlığı önler. Meyveler de tek başına öğün aralarında tüketilmelidir.