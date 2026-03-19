İslam alemini bayram heyecanı sardı. Bayram sofraları şimdiden hazırlanmaya başlandı. Ancak sağlık açısından dikkat edilmesi gereken noktalar var. TAKVİM'e özel açıklamalarda bulunan İstanbul Tıp Fakültesi Acil Dahiliye Bölüm Başkan Prof. Dr. Osman Erk önemli uyarılar yaptı.
Bayramlarda, aşırı besin tüketimine bağlı olarak ön plana çıkan sağlık sorunları arasındagöğüs ağrıları, tansiyon yükselmeleri, kan şekerinde ani yükselme ve düşüşlerbulunuyor. Bu dönemde şeker hastaları diyetlerine daha fazla özen göstermelidir.
Az miktarda rafine şeker ve rafine un bile zaman zaman çeşitli hastalıklara yol açabilir. Bu nedenle fazla tatlı tüketiminden kaçınılmalıdır. Bitkisel gıdalar sağlığın sigortasıdır. Mutlu bir bayram ve yaşam geçirmek için disiplinli beslenmek şarttır. Dolayısıyla hayvansal, işlenmiş, bol şeker, yağ ve tuz içeren gıdalardan uzak durulmalıdır.
AŞIRI ÇAY VE KAHVE TÜKETMEYİN
Bayramda aşırı tüketilen çay ve kahve de kalple ilgili bazı problemlere yol açar. Fazla çay ve kahve tüketimi; çarpıntı, tansiyon bozukluklarına neden olduğu için özellikle kalp hastaları için zararlıdır. Yetersiz su tüketimi; baş dönmesi, halsizlik gibi şikayetleri beraberinde getirir. Günde 2.5 litre sıvı tüketilmelidir.
Çikolata ve tatlılar rafine şeker, doymuş yağ içerirler. Kalorileri fazla ve besin değerleri düşüktür. Bol doymuş yağ ve rafine şeker beli ve boynu sever, kısa sürede bu bölgelerde yağ olarak birikir, obezite ve şeker hastalığına yol açar. Bu yiyecekler tüketilecekse çok az miktarda yenilmelidir.
KAHVALTIDA ET YEMEYİN
Etin kahvaltıda değil, öğle yemeğinde tüketilmesi sağlıklıdır. Porsiyon başına 100 gram kadar et idealdir. Fazlası özellikle ileri yaştakiler ve kronik hastalığı olanlar için zararlıdır. Karaciğer ve böbreği yorar, kabızlık yapar, kalp ve böbrek hastaları için fazlası tehlikelidir. Et yemeği ile birlikte bol sebze tüketilmelidir. En azından tabağınızın yarısı et yarısı sebze dolu olsun.
Eti bol limonlu yeşil salatayla tüketebilirsiniz.Salatadaki C vitamini, ette bulunan demirin emilimini sağlar ve zengin lif içeriği ile kabızlığı önler. Meyveler de tek başına öğün aralarında tüketilmelidir.
SPORA BAŞLAYIN
Ramazan nedeniyle sportif etkinliklerden uzak durulur. Bayramla bu egzersizlere başlanacaksa yumuşak bir geçiş yapılmalıdır. Fakat aşırı egzersiz kalbin yükünü artırır. Dengeli bir kalbin iş yükü arttığında önemli sorunlar çıkabilir.