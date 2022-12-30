Uyku apnesi kriz çıkartır! (30 Aralık sağlık haberleri)

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Fatih Oğhan, uyku apnesinin kalp krizi ve ani ölüme bile neden olabileceğine dikkat çekiyor.



Hastanın durumuna göre tedavi yönteminin değişiklik gösterdiğini belirterek "Çok ileri derecede uyku apnesi varsa uyku sırasında kullanması gereken cihaz öneriyoruz. Bu cihaz genellikle burundan basınçlı oksijenli hava vererek, kişinin uyku kalitesini artırmaya yönelik bir teknolojik yöntem oluyor. Uyku apnesi dikkat edilmediğinde ölüme bile yol açabilir" diyor.



DERTLERE DEVA SALEP

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği salep hem ağızları tatlandırıyor hem de hastalıklara savaş açıyor. Orkide yumrularının dövülerek toz haline gelmesiyle ortaya çıkan salep bağırsak sağlığını koruyor. Dyt. Öznur Akgöz salebin haftada 1-2 kez tüketilmesini öneriyor. "Salebin içerisindeki yumuşak kıvam müsilaj etkisinden gelir. Bu sayede bağırsak hareketlerini artırır, tokluk sağlar, boğazı yumuşatır, öksürüğü azaltır ve hazımsızlığa iyi gelir. İçerisine tarçın ve zencefil eklenmesi kan şekerinin dengelenmesini sağlar" bilgisini veriyor.



SAĞLIĞIN ŞİFRESİ BAL-TARÇIN İKİLİSİ

ESKİ Yunanların tıp dünyasında ilaç olarak kullandıkları bal ve tarçın, birleştirildiğinde birçok hastalığa şifa sağlıyor. Bu mucizevi ikili karıştırılıp tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendiren doğal bir antibiyotiktir. İdrar yolu enfeksiyonunu tedavi eder. Mikropları ve virüsleri öldürür. Midede ait oluşumunu engeller. Sindirimi kolaylaştırır.



ÇOK GÜZEL ÖNERİLER

SOĞUK ve rüzgarlı hava, cilt sağlığını da olumsuz etkiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Bahar Öznur, kış aylarında ışıl ışıl bir cilde sahip olmanın yollarını sıralıyor:



KURU cilt probleminiz varsa yoğun nemlendiren kremleri kullanın.



KURU ve çatlak ellerinize yaklaşık 10 dakika zeytinyağı banyosu yapın.



PORTAKAL, mandalina, greyfurt, kivi, brokoli, maydanoz ve kuşburnu gibi C vitamini içeren sebze ve meyveler, cildi besler.

Mutlaka tüketin.

