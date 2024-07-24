Sağlıkta dönüşüm! Yeni Sağlık Bakanı’nın ajandası belli oldu! Hastanelerin yükü azaltılacak



VATANDAŞ BİLGİLENDİRİLECEK

Sabah'ta yer alan habere göre; Hastalara aile hekimlerinin görevleri hatırlatılacak. Hekimlerin pek çok dalda uzman olduğu ve doğru teşhisi kolay şekilde koyabildiği anlatılacak. Gerektiğinde hastaneye ve ilgili branşa yönlendirebildikleri söylenecek.





BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETİ NEDİR?

Birinci basamak sağlık hizmeti, sağlığın teşviki, koruyucu sağlık hizmetleri ile teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bir arada verildiği, bireylerin hizmete kolayca ulaşabildikleri, düşük maliyetle etkin ve yaygın sağlık hizmeti sunumu.



2003'ten itibaren uygulanan Sağlıkta Dönüşümün önemli bileşenlerinden olan aile hekimliği, birinci basamak sağlık hizmetinin çağdaş uygulama biçimi. 2010'dan beri Türkiye genelinde uygulanan, aile hekimliği uygulaması ile Aile Sağlığı Merkezlerinde aile hekimi ve aile sağlığı çalışanları tarafından, birinci basamak sağlık hizmetlerinden bireye yönelik koruyucu, tanı, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri veriliyor.





KURULUŞLAR ARASINDA KOORDİNASYONU SAĞLIYOR

Toplum Sağlığı Merkezleri ve bağlı birimler ise bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek maksadıyla sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirliyor.



Onlarla ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleştiriyor. Birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini koordine edip hizmetlerin etkin ve verimli şekilde sunulmasını destekliyor. Merkezler bölgesindeki sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlıyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN