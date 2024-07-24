SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Sağlıkta dönüşüm! Yeni Sağlık Bakanı'nın ajandası belli oldu! Hastanelerin yükü azaltılacak

Sağlık Bakanlığı, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla önemli adımlar atacak. Bu yaklaşımın amacının hastanelerin üzerindeki yükü azaltmak ve sağlık hizmetlerinin daha etkin ve erişilebilir olmasını sağlamak olduğu öğrenildi. Hastalar artık ilk başvurularını aile hekimlerine ve toplum sağlığı merkezlerine yapacaklar. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 11:19 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 11:48
Sağlıkta dönüşüm! Yeni Sağlık Bakanı’nın ajandası belli oldu! Hastanelerin yükü azaltılacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı koltuğuna oturan Kemal Memişoğlu'nun ajandası netleşmeye başladı.

Sağlık Bakanı Kemal MemişoğluSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

HASTANELERİN YÜKÜ AZALTILACAK
Hastaların sıkıntılarını net olarak anlatamadığı ve ilgili branşları tercih etme noktasında eksik oldukları üzerinde durulacak.

Edinilen bilgiye göre yeni bakanın üzerinde çalışmak istediği konulardan biri birinci sağlık hizmetlerine öncelik vermek olacak.

Bu sayede hem hastaların hastane hastane dolaşmalarının önü kesilecek hem de mevcut hastanelerin yükü azaltılacak.


VATANDAŞ BİLGİLENDİRİLECEK
Sabah'ta yer alan habere göre; Hastalara aile hekimlerinin görevleri hatırlatılacak. Hekimlerin pek çok dalda uzman olduğu ve doğru teşhisi kolay şekilde koyabildiği anlatılacak. Gerektiğinde hastaneye ve ilgili branşa yönlendirebildikleri söylenecek.



BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETİ NEDİR?
Birinci basamak sağlık hizmeti, sağlığın teşviki, koruyucu sağlık hizmetleri ile teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bir arada verildiği, bireylerin hizmete kolayca ulaşabildikleri, düşük maliyetle etkin ve yaygın sağlık hizmeti sunumu.

2003'ten itibaren uygulanan Sağlıkta Dönüşümün önemli bileşenlerinden olan aile hekimliği, birinci basamak sağlık hizmetinin çağdaş uygulama biçimi. 2010'dan beri Türkiye genelinde uygulanan, aile hekimliği uygulaması ile Aile Sağlığı Merkezlerinde aile hekimi ve aile sağlığı çalışanları tarafından, birinci basamak sağlık hizmetlerinden bireye yönelik koruyucu, tanı, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri veriliyor.



KURULUŞLAR ARASINDA KOORDİNASYONU SAĞLIYOR
Toplum Sağlığı Merkezleri ve bağlı birimler ise bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek maksadıyla sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirliyor.

Onlarla ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleştiriyor. Birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini koordine edip hizmetlerin etkin ve verimli şekilde sunulmasını destekliyor. Merkezler bölgesindeki sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
ABD’den terör örgütü PKK’ya bir destek daha! Avenger Hava Savunma sistemleri Haseke’ye gönderildi | Pentagon’u koruyan sistem!
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Rum yönetimine üs resti: Gerekirse biz de kurarız
Türk Telekom
MİT’ten PKK’ya nokta operasyon: Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat ile 2 terörist etkisiz hale getirildi
Galatasaray’ın yeni transferi Nelsson’dan! İkna turları başladı
RTÜK sapkın içerik Sosis Partisi: Gıdatopya için harekete geçti! Soruşturma başlatıldı
Fitch Ratings son raporunu açıkladı! Dikkat çeken Türkiye detayı: Körfez ülkeleri yatırıma hazırlanıyor
Kalkınma Yolu Projesi için ilk toplantı! 4 ülkenin bakanı İstanbul’a geliyor
Beşiktaş’a bir star daha! Immobile’nin yanına geliyor
Gizli Servis bir kez daha patladı! Dehşete düşüren ihmal yeni görüntülerde ortaya çıktı: Meğer Trump suikastçısı Crooks…
Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren düzenleme komisyonda kabul edildi
+18 paylaşımları ve gizemli partileri nedeniyle tutuklanmıştı! ’Fergio House’ olayında yeni gelişme
Kavurucu sıcaklara mola! Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı | HAVA DURUMU
Spor yazarları Lugano - Fenerbahçe maçını yorumladı! Göz alıcı
Hamas ve El Fetih Çin’de anlaştı: İlk tebrik Türkiye’den! Netanyahu Washington’da: Batı’da ilhak, Doğu’da birlik toplantısı
SON DAKİKA