Ülserin suç ortağı mide mikrobu! İlerleyen süreçte mide kanserine yol açıyor





HİJYENE DİKKAT!

Dünya nüfusunun yarısından fazlasının bu hastalık ile enfekte olduğu ve bu kişilerde mide kanserine yakalanma oranının diğerlerine göre 6 kat fazla olduğu düşünülüyor. Enfeksiyondan korunmak için özellikle hijyene dikkat etmek gerekiyor. Dr. Yavuz "Bu bakterinin genellikle ağız yoluyla, temiz ve güvenilir olmayan sular veya iyi yıkanmamış sebze ve meyvelerden bulaştığını biliyoruz. Bu nedenle hastalıktan korunmak için genel temizlik kurallarına uymak önemlidir. Kaynağını bilmediğiniz suları içmeyin, başkasının bardağını kullanmayın, sebze ve meyveleri iyice yıkayın" bilgisini veriyor.