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    Ülserin suç ortağı mide mikrobu! İlerleyen süreçte mide kanserine yol açıyor

    Helikobakter Pilori, toplumda mide mikrobu olarak biliniyor. Şiddetli karın ağrısı ve hazımsızlığa neden oluyor. İlerleyen süreçte ülsere hatta mide kanserine yol açan bu hastalıkta yeşil çay, meyan kökü ve sarımsak şifa etkisi gösteriyor.

    Ülserin suç ortağı mide mikrobu

    Yanlış beslenme alışkanlıkları, sindirim sorunlarını beraberinde getiriyor. Bunların başında, helikobakter pilori geliyor. Mide mikrobu olarak da bilinen bu hastalık, tedavi edilmediğinde ise mide kanserine bile yol açıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hayati Yavuz, önemli bilgiler veriyor...



    EĞER AĞRI VARSA...
    Helikobakter pilori, mide bağırsak duvarına yapışarak çoğalıyor. Gastrit, ülser, reflü ve hatta mide kanseri ve lenfomaya kadar ilerliyor. Milyonlarca kişiyi etkileyen bu hastalık genellikle mide ekşimesi, yanması, gece uyandıran ağrılar, bazen bulantı, kusma, karında şişlik, gaz, geğirme, nefes alamama, saplanır tarzda ağrı, ağıza acı su gelmesi ve hazımsızlık gibi şikayetlere yol açıyor. Hastalığın şikayetleri uzun sürüyor, kolay kolay geçmiyor ve sık tekrarlıyor. İyi temizlenmemiş gıdaların tüketimi, temiz olmayan suların içilmesi gibi nedenlerle insanlara bulaşıyor. Uzun süre hatta bazen hayat boyu kalabilen bir organizma olduğu biliniyor.



    HİJYENE DİKKAT!
    Dünya nüfusunun yarısından fazlasının bu hastalık ile enfekte olduğu ve bu kişilerde mide kanserine yakalanma oranının diğerlerine göre 6 kat fazla olduğu düşünülüyor. Enfeksiyondan korunmak için özellikle hijyene dikkat etmek gerekiyor. Dr. Yavuz "Bu bakterinin genellikle ağız yoluyla, temiz ve güvenilir olmayan sular veya iyi yıkanmamış sebze ve meyvelerden bulaştığını biliyoruz. Bu nedenle hastalıktan korunmak için genel temizlik kurallarına uymak önemlidir. Kaynağını bilmediğiniz suları içmeyin, başkasının bardağını kullanmayın, sebze ve meyveleri iyice yıkayın" bilgisini veriyor.



        ÇARESİ ELMA SİRKESİ
        İlaç dışında beslenme düzeninde yapılacak iyileştirmeler de tedaviyi destekliyor. Özellikle probiyotikler, sızma zeytinyağı, yeşil çay, meyan kökü; sarımsak, kudret narı ve elma sirkesi ilk sırada yer alıyor. Bunların dışında brokoli, karnabahar, lahana, C vitamini içeren turunçgiller, tam tahıllı ve yüksek lifli gıdaların tüketilmesi öneriliyor. Hastaların tuz, acı, baharatlı, yağlı et ve süt ürünleri, şeker ile kahveden uzak durması öneriliyor.

        TEDAVİSİ VAR
        Bakterinin tedavisinde 7 veya 14 günlük kürlerle ve mide koruyucuyla birlikte 2'li ya da 3'lü antibiyotik kullanılıyor. Bu sayede hastalık yüzde 85-90 oranında başarıyla tedavi edilebiliyor.

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        Haberler Sağlık Ülserin suç ortağı mide mikrobu! İlerleyen süreçte mide kanserine yol açıyor
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