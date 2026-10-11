19 yaşındaki Isabella Wilson. (Foto: Sosyal medya)

MATCHA BİR MUCİZE Mİ, BİLİM NE DİYOR?

Peki, 'sağlıklı yaşam' iddiasıyla trend olan Matcha tam olarak ne içeriyor? Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri şöyle:

Normal Yeşil Çaydan Farkı Ne? Matcha, gölgede yetiştirilen yeşil çay yapraklarının demlenmeyip toz halinde doğrudan tüketilmesiyle elde edilir. Bu durum bileşenlerin daha yoğun alınmasını sağlar.

Faydaları Nerede Başlıyor? İçerdiği kateşinler (polifenoller) sayesinde antienflamatuar ve antioksidan etki gösterir. King's College London'dan Dr. Emily Leeming, bağırsak bakterileri üzerinde olumlu etkileri olabileceğini ancak bu araştırmaların henüz oldukça sınırlı ve küçük ölçekli olduğunu vurguluyor.

Enerji ve Odaklanma Dengesi: Prof. Justin Roberts, matchadaki kafein ve L-theanin kombinasyonunun kafeinin uyarısını L-theaninin rahatlatıcı etkisiyle dengelediğini, bu sayede stresi azaltıp odaklanmayı artırabildiğini ifade ediyor.

Uzmanların Temel Uyarısı: Matcha değerli bileşenler içerse de asla tek başına bir mucize veya sınırsız tüketilebilecek bir kür değildir. Bilimsel veriler sınırlıdır, aşırı dozda alındığında potansiyel faydaları ağır yan etkilere bırakır.