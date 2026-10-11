Günde 4 bardak matcha içen kadın hastanelik oldu: Matcha gerçekten faydalı mı?
Son yıllarda gençler arasında popüler olan yeşil çay mucizesi "Matcha", aşırı tüketildiğinde zehire dönüşebileceğini bir kez daha kanıtladı. İngiltere'de günde 4 bardağa kadar matcha tüketen 19 yaşındaki Isabella Wilson, şiddetli migren, kusma, akne patlaması ve 12,7 kiloluk aşırı kilo artışıyla hastanelik oldu.
Dünyada ve Türkiye'de sağlıklı yaşam trendlerinin başını çeken Japon yeşil çayı Matcha, kontrolsüz tüketimle adeta bağımlılık tuzağına dönüştü. İngiltere'nin Manchester kentinde yaşayan 19 yaşındaki Isabella Wilson, masum bir alışkanlıkla başlayan matcha serüveninde ölümün eşiğinden döndü.
GÜNDE 400 MG KAFEİN YÜKLEMESİ: 5 KUTU ENERJİ İÇECEĞİNE EŞ DEĞER!
2024 yılında arkadaş tavsiyesiyle matcha ile tanışan Wilson, çalıştığı kafenin sunduğu ücretsiz içecek imkanını da kullanarak günlük tüketimini 4 bardağa çıkardı. Zamanla farkında olmadan ağır bir bağımlılık geliştiren genç kadının günlük kafein alımı 400 miligrama kadar ulaştı. Bu miktar, yaklaşık 5 kutu enerji içeceğinin içerdiği kafeine denk bir yükleme anlamına geliyor.
MİGREN, KUSMA, AKNE VE 12,7 KİLOLUK DEĞİŞİM!
Günden güne vücudunda ağır tahribatlar başlayan Wilson'ın hayatı kısa sürede altüst oldu. Her gün karanlık odada yatmasına neden olan migren atakları, haftalık kusma krizleri, yüzde aniden çıkan şiddetli akneler ve 12,7 kilogramlık aşırı kilo artışı genç kadının bedenini tanımaz hale getirdi.
Aşırı kafein komasından kaynaklanan belirtileri başlangıçta gribe bağlayan genç kadın, sosyal medyada benzer şekilde matcha nedeniyle hastanelik olan bir kişinin paylaşımını görünce acı gerçekle yüzleşti.
TÜKETİMİ KESTİ, BİRKAÇ GÜNDE İYİLEŞTİ
Günde 4 bardaktan haftada 2 bardağa düşüren Wilson, kriz boyutundaki şikayetlerinin birkaç gün içinde tamamen hafiflediğini gördü. Alışkanlığı uğruna bir yılda 2 bin 655 sterlin (yaklaşık 120 bin TL) harcadığını belirten genç kadın, "Elimde bardak varken bile bir sonraki bardağı düşünüyordum" diyerek yaşadığı bağımlılığın boyutunu gözler önüne serdi.
UZMANLAR UYARDI: "SINIRSIZ TÜKETİLEBİLECEĞİ ANLAMINA GELMEZ!"
Uzmanlar, bitkisel ve antioksidan zengini içeceklerin "masum" görülerek sınırsız tüketilmesinin büyük risk taşıdığına dikkat çekiyor. Yüksek orandaki kafeinin ciddi baş ağrıları, anksiyete, panik atak ve vücutta demir emiliminin durması gibi kalıcı hasarlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuluyor.
MATCHA BİR MUCİZE Mİ, BİLİM NE DİYOR?
Peki, 'sağlıklı yaşam' iddiasıyla trend olan Matcha tam olarak ne içeriyor? Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri şöyle:
Normal Yeşil Çaydan Farkı Ne? Matcha, gölgede yetiştirilen yeşil çay yapraklarının demlenmeyip toz halinde doğrudan tüketilmesiyle elde edilir. Bu durum bileşenlerin daha yoğun alınmasını sağlar.
Faydaları Nerede Başlıyor? İçerdiği kateşinler (polifenoller) sayesinde antienflamatuar ve antioksidan etki gösterir. King's College London'dan Dr. Emily Leeming, bağırsak bakterileri üzerinde olumlu etkileri olabileceğini ancak bu araştırmaların henüz oldukça sınırlı ve küçük ölçekli olduğunu vurguluyor.
Enerji ve Odaklanma Dengesi: Prof. Justin Roberts, matchadaki kafein ve L-theanin kombinasyonunun kafeinin uyarısını L-theaninin rahatlatıcı etkisiyle dengelediğini, bu sayede stresi azaltıp odaklanmayı artırabildiğini ifade ediyor.
Uzmanların Temel Uyarısı: Matcha değerli bileşenler içerse de asla tek başına bir mucize veya sınırsız tüketilebilecek bir kür değildir. Bilimsel veriler sınırlıdır, aşırı dozda alındığında potansiyel faydaları ağır yan etkilere bırakır.