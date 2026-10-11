Gece uyurken maruz kalınan ışık, kalp sağlığıyla ilgili önemli bir araştırmanın gündemine girdi. Bilim insanları, gece saatlerinde düşük düzeyde ışığa maruz kalmanın kalpteki yapısal değişikliklerle ve ilerleyen yıllarda ortaya çıkabilecek kalp damar hastalıklarıyla ilişkili olabileceğini belirledi. Peki uyku ortamındaki ışık vücudu nasıl etkiliyor? Gece ışığını azaltmak için hangi önlemler alınabilir? Araştırmanın sonuçları ve uzmanların önerileri, sağlıklı bir uyku düzeninin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

European Heart Journal dergisinde yayımlanan araştırmada, gece ışığına maruz kalma ile kalp sağlığı arasındaki ilişki incelendi. Tulane Üniversitesi araştırmacıları, İngiltere Biyobankası'ndan 40-69 yaş aralığındaki 11 binden fazla katılımcının verilerini değerlendirdi. Katılımcılar, 2013-2015 yılları arasında yedi gün boyunca ışık ve hareket düzeylerini ölçen bileklikler kullandı. Daha sonra elde edilen veriler, kalp taramaları ve yıllar boyunca takip edilen sağlık sonuçlarıyla karşılaştırıldı. Araştırmacılar, gece ışığına daha fazla maruz kalan kişilerde kalbin sol karıncığında yapısal değişiklikler görüldüğünü ve uzun vadede çeşitli kalp damar hastalıkları risklerinin arttığını belirledi.

Araştırmada gece ışığı ile kalpteki yapısal değişiklikler arasında bağlantı bulundu. (Foto: AA)



ÇOK LOŞ IŞIK BİLE RİSKLE İLİŞKİLİ BULUNDU



Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, oldukça düşük seviyedeki gece ışığının bile kalpteki değişikliklerle ilişkili olmasıydı. Çalışmada, 3 lüks veya daha düşük ışık seviyelerine maruz kalma da değerlendirildi. Bu seviye, oldukça loş bir aydınlatmaya karşılık geliyor. Gece ışığına daha fazla maruz kalan kişilerde kalbin sol karıncığının kas kütlesi ve duvar kalınlığının yaklaşık yüzde 2 daha fazla olduğu gözlemlendi.



Kalp kasının kalınlaşması her zaman olumlu bir durum anlamına gelmiyor. Kalp duvarının kalınlaşması ve sertleşmesi, kalbin kanı vücuda pompalama işlevini olumsuz etkileyebiliyor. Bu tür yapısal değişiklikler, kalbin daha fazla zorlandığının göstergesi olabiliyor.