Yatmadan önce bu ayrıntıyı gözden kaçırmayın! Gece ışığı kalp krizi ve inme riskini artırabilir mi?
Yatmadan önce odanızda açık kalan bir lamba, dijital saat veya pencereden sızan sokak ışığı sandığınızdan daha önemli olabilir. Yeni bir araştırma, gece boyunca çok düşük seviyedeki ışığa maruz kalmanın kalpte yapısal değişiklikler ve uzun vadede kalp krizi, inme ve diğer kalp damar hastalıkları riskleriyle ilişkili olabileceğini ortaya koydu.
Gece uyurken maruz kalınan ışık, kalp sağlığıyla ilgili önemli bir araştırmanın gündemine girdi. Bilim insanları, gece saatlerinde düşük düzeyde ışığa maruz kalmanın kalpteki yapısal değişikliklerle ve ilerleyen yıllarda ortaya çıkabilecek kalp damar hastalıklarıyla ilişkili olabileceğini belirledi. Peki uyku ortamındaki ışık vücudu nasıl etkiliyor? Gece ışığını azaltmak için hangi önlemler alınabilir? Araştırmanın sonuçları ve uzmanların önerileri, sağlıklı bir uyku düzeninin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.
GECE IŞIĞI KALBİN YAPISINI NASIL ETKİLİYOR?
European Heart Journal dergisinde yayımlanan araştırmada, gece ışığına maruz kalma ile kalp sağlığı arasındaki ilişki incelendi. Tulane Üniversitesi araştırmacıları, İngiltere Biyobankası'ndan 40-69 yaş aralığındaki 11 binden fazla katılımcının verilerini değerlendirdi.
Katılımcılar, 2013-2015 yılları arasında yedi gün boyunca ışık ve hareket düzeylerini ölçen bileklikler kullandı. Daha sonra elde edilen veriler, kalp taramaları ve yıllar boyunca takip edilen sağlık sonuçlarıyla karşılaştırıldı.
Araştırmacılar, gece ışığına daha fazla maruz kalan kişilerde kalbin sol karıncığında yapısal değişiklikler görüldüğünü ve uzun vadede çeşitli kalp damar hastalıkları risklerinin arttığını belirledi.
ÇOK LOŞ IŞIK BİLE RİSKLE İLİŞKİLİ BULUNDU
Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, oldukça düşük seviyedeki gece ışığının bile kalpteki değişikliklerle ilişkili olmasıydı. Çalışmada, 3 lüks veya daha düşük ışık seviyelerine maruz kalma da değerlendirildi. Bu seviye, oldukça loş bir aydınlatmaya karşılık geliyor. Gece ışığına daha fazla maruz kalan kişilerde kalbin sol karıncığının kas kütlesi ve duvar kalınlığının yaklaşık yüzde 2 daha fazla olduğu gözlemlendi.
Kalp kasının kalınlaşması her zaman olumlu bir durum anlamına gelmiyor. Kalp duvarının kalınlaşması ve sertleşmesi, kalbin kanı vücuda pompalama işlevini olumsuz etkileyebiliyor. Bu tür yapısal değişiklikler, kalbin daha fazla zorlandığının göstergesi olabiliyor.
GECE IŞIĞI KALP KRİZİ VE İNME RİSKİNİ NEDEN ETKİLEYEBİLİR?
Uzmanlara göre gece ışığının kalp sağlığıyla ilişkili olmasının olası nedenlerinden biri, vücudun biyolojik saatini düzenleyen sirkadiyen ritim üzerindeki etkisi.
Akşam saatlerinde ışığa maruz kalmak, vücudun uyku ve uyanıklık döngüsünü bozabiliyor. Bu durum uyku süresini kısaltırken uyku kalitesini de düşürebiliyor. Araştırmada, gece ışığına maruz kalma ile kalp sorunları arasındaki ilişkilerin yüzde 24 ila 49'unun daha kısa uyku süresiyle bağlantılı olduğu hesaplandı.
Gece salgılanan melatonin hormonu da bu süreçte önemli rol oynuyor. Melatonin, uyku düzeninin yanı sıra vücudun gece boyunca sürdürdüğü fizyolojik süreçlerle de ilişkili. Işığa maruz kalmak melatonin salgısını baskılayarak uyku düzenini olumsuz etkileyebiliyor.
Bununla birlikte araştırma, gece ışığının kalp hastalıklarına doğrudan neden olduğunu kanıtlamıyor. Gürültü, hava kirliliği ve yaşam tarzı gibi başka etkenler de sonuçları etkilemiş olabilir.
YATMADAN ÖNCE IŞIK MARUZİYETİNİ AZALTMAK İÇİN NE YAPILMALI?
Uzmanlar, gece boyunca ışığa maruz kalmayı azaltmak için yatak odasında bazı basit değişiklikler yapılmasını öneriyor.
- Karartma perdeleri kullanın: Sokak lambalarından ve dış ortamdan gelen ışığın odaya girmesini azaltın.
- Elektronik cihazları yatak odasından uzak tutun: Telefon ve tabletlerinizi mümkünse başka bir odada şarj edin.
- Gereksiz LED ışıklarını kapatın: Dijital saatler ve elektronik cihazlardaki ışık kaynaklarını azaltın.
- Uyku maskesi kullanın: Dışarıdan gelen ışığı engellemek için rahat bir uyku maskesi tercih edin.
- Gece lambalarını doğru konumlandırın: Gece aydınlatmasına ihtiyaç duyuyorsanız ışığı zemine yakın yerleştirin veya hareket sensörlü bir lamba kullanın.
- Bu önlemler, yatak odasını daha karanlık hale getirerek uyku ortamının iyileştirilmesine yardımcı olabilir.
KALP SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN YALNIZCA KARANLIKTA UYUMAK YETERLİ DEĞİL
Araştırmanın sonuçları dikkat çekici olsa da gece ışığını azaltmak, kalp damar hastalıklarını önlemenin tek yolu değil. Sağlıklı bir yaşam tarzı, kalp sağlığının korunmasında temel rol oynuyor.
Düzenli fiziksel aktivite, dengeli beslenme, sigaradan uzak durma ve tansiyon, kolesterol ile kan şekeri seviyelerinin kontrol altında tutulması önem taşıyor. Kaliteli ve düzenli uyku da bu alışkanlıkları destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.